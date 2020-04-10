台股重返萬點後的選股心法

台股在遭受疫情重創後大幅拉回，但近日順利重返萬點之上，萬寶週刊王榮旭分析師指出，有不少電子股已領先反彈，但股價要有續漲動力，就得靠接下來 4 月以及第二季的營收表現，其中有五大族群值得留意。

美股行情暗示疫情將見底 疫情受災股跌深反彈

美國股市大漲，台股卻是開高走低，萬寶週刊王榮旭分析師表示，台股充其量是漲多拉回，畢竟台股已經領先上漲，今天大盤最高來到 10,247 點，是前波下跌段的空方缺口，技術面壓力比較大，大盤重返萬點之後再回測支撐也是正常，而若美股持續利空不跌，那台股估計也跌不到哪裡去。

目前市場最擔憂的還是疫情，中國武漢已經解封，歐洲疫情也減緩下來，全球最嚴重的地區就剩美國，川普上週末說未來二周是美國疫情最困難的時候，但美股道瓊本周才三天就大漲了 2400 點，股市有預測功能，美股逆勢大漲，可能暗示疫情即將見底。

台股大盤既然已經重返萬點以上，個股會持續輪流反彈，如果疫情緩和下來，先前受創最嚴重的觀光、運輸，今年業績就是先下後上。航運股的華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮海運 (2603-TW)，本淨比大約都落到只有 0.7，接近歷史谷底，估計至少也會有一波跌深反彈。

股價續漲靠實力 五大族群後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，電子股對景氣最敏感，已經領先反彈一波，不少股票這一波平均反彈二成，多的平均反彈三到四成也有。隨著 3 月營收公布，電子廠 3 月營收確實會因中國復工而比 2 月大幅成長，但股價已經先行反應，所以後面能不能再漲就得靠實力。

因為歐美疫情是 3 月才爆發，4 月之後歐美訂單急速冷凍，所以 3 月業績成長還不夠，要 4 月以及第二季業績還能夠走高，股價才會續強；反之，第二季業績大降的股票，拉回的壓力就比較大。

4 月以及第二季業績相對強勁的題材，還是在雲端伺服器、5G 基站、NB、平板以及防疫產品的供應鏈。中國 3 月之後復工，對於雲端伺服器的需求大增，世芯 (3661-TW) 中國市場比重達到 60%，中國客戶對於 PC、NB、伺服器的 CPU 訂單強勁，第二季營收估計會再往上攀升。

伺服器機殼龍頭勤誠 (8210-TW) 中國產能佔八成，3 月中國復工之後，目前產能利用率持續提升，3 月營收月增超過七成，第一季部分訂單還延後到第二季出貨，所以第二季業績將勝過第一季，而中國加速推動 5G 基站，也會帶動伺服器需求的成長，估計勤誠今年 EPS 上看 7~8 元。另外，相較同為伺服器供應鏈的華擎(3515-TW)、博智(8155-TW)，勤誠的本益比相對偏低，後市值得大家追蹤。

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