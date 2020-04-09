大規模在家工作牽動職場三大改變 資安工程師需求逆勢增

受疫情影響，大規模在家工作徹底改變企業營運模式和職場生態，104 人力銀行觀察到三大改變，包括後疫情時代將轉為遠端面試、企業數位化強勢上路、職場進入「新信任關係」。總經理黃于純表示，不論什麼世代的上班族皆需擁抱或被迫使用遠端工具，也讓已經暴紅的資安工程師再度燙金。

黃于純指出，愈來愈多企業實施大規模在家上班，啟動大量的數位化工具與機制，資安思維更加重要，如何確保遠端模式下，包括內外部會議與員工的工作狀態不洩漏、不竊取公司機密，又要能兼顧工作效率，考驗執行長、資訊長、資安長的應變能力，也挑戰資安工程師的防駭能力。

隨著企業數位化強勢上路，黃于純引述《104 職務白皮書》 中十大熱門職缺指出，資安工程師的市場需求五年增幅達 180%、排名第八，2019 年平均每個月有 910 個工作機會。

在家工作 WFH (work from home) 減少出門，也減少店內消費，截至 4 月，104 人力銀行線上工作數 59.7 萬個，觀察疫情期間的表現，以住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作數減幅較大；但金融業受惠於電商金融支付暢旺，工作數不減反增 11.3%，電子資訊 / 軟體 / 半導體、以及醫療保健環境衛生的工作數相對抗跌，減幅在 5% 之內。防疫期間，愈來愈多徵才企業也將改用遠端視訊進行面試。

事實上，在家上班並非新詞，但全球企業大規模且同步實施卻是空前。資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，在家上班的優點是可減少員工傳染風險、節省員工交通時間、取消會議及外訪反而提高工作效率、節約公司水電負擔等；但缺點是，資安風險升高、複雜案件的溝通難度升高、員工紀律受考驗等。在家上班也是職場「新信任關係」的起點。