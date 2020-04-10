無薪假影響租屋族 住盟籲政府推緊急租金補貼

武漢肺炎爆發至今，影響經濟與就業甚鉅，造成受薪階級的租金支出負擔更加沉重。OURs 都市改革組織等民間團體與江永昌委員辦公室共同舉辦記者會，呼籲政府應針對疫情期間受解雇、減班減薪影響之民眾提供「緊急租金補貼」，以保障居住需求。

根據勞動部統計，勞雇雙方協商減少工時、減班減薪的事業單位與影響人數，從一月中的 25 家事業單位、941 人，激增至三月份有 308 家事業單位、7916 人，成長 8 倍。其中雙北減班減薪的人數為 3427 人，佔減班減薪總人數的 43.2%。

受疫情衝擊影響的受薪階級，又以租屋族尤為艱困，因房租為固定支出，受減班減薪影響的民眾勢必得節衣縮食擠壓其餘生活開支，甚者將面臨付不出房租須搬離而無處安居之困境。

因應疫情對租屋族之衝擊，歐美各國政府紛紛祭出因應對策，如疫情期間禁止驅離房客，明訂凍漲房屋租金，給予房東減稅換取降租等。住盟認為，相對可行的作法為，包括提供緊急補貼，協助因疫情薪資縮減的租屋族；以及針對區別性、急迫性、臨時性等租屋族提供租金補助。對此，住盟提出四點建議：

第一、法源依據：補貼法源為《制訂嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，與《住宅法》脫勾，不受其年齡、合法房屋、收入分位等限制，以達緊急補貼之用意。

第二、適用對象：建議為符合下列各項情形者（1）當前未領取相關住宅補貼（租金補貼、包租代管、社會住宅）者；（2）符合勞動部「安心就業計畫」之受減班休息影響者，或 2020 年 1 月 15 日後領取失業補助者。補貼期間：建議比照勞動部「安心就業計畫」，以 6 個月為基準，並進行滾動式檢討。

第三、補貼金額：建議比照當前內政部「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼方案（依各縣標準），以便快速與現行租金補貼補申請發放體系接軌，簡便行政流程。

第四、其他配套：本補貼仍有侷限性，即無法適用對非屬勞雇關係但受疫情影響收入的個人與家戶。因此，呼籲社福體系應配套擴大「強化社會安全網－急難紓困實施方案」，做為基礎社會安全網，支持陷入居住困難的民眾。