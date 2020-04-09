國內口罩拚日產2000萬片 N95需求大增 遠東新備戰供料無虞

紡織大廠遠東新 (1402-TW)今 (9) 日指出，目前是國內醫療級口罩內層親膚層原料唯一本土供應商，隨著下一階段台灣口罩日產能將提升至 2000 萬片，加上醫療及 N95 口罩需求增加，除全力配合原料供應無虞，也開發新型超細纖維 (PE/PET, Nylon/PET) 材質替代中間過濾層，舒緩熔噴過濾層可能短缺的狀況。

遠東新表示，目前是全球最大醫療級聚乙烯 / 聚丙烯 (PE/PP) 複合纖維供應商，供應全台每日 1300 萬片口罩所需之醫療級纖維，下一階段台灣每日口罩提產至 2000 萬片，公司也將全力配合。

除了一般醫療用口罩外，遠東新也供應醫療級 N95 口罩的 PE/PET 複合纖維原料，而 N95 口罩需要熔噴不織布用量，較一般口罩多出 3 -4 倍，隨著台灣進一步提升醫療級 N95 口罩政策下，恐出現供不應求的情形。

對此，遠東新強調，除了做好產能最大化準備外，也開發出新型超細纖維，用以取代現行中間過濾層，面對未來國內熔噴過濾層可能短缺，正積極協助國內口罩業者測試產品，確保醫療級纖維的供應無虞。

遠東新近年積極佈局研發醫療用功能性纖維、抗病毒纖維，也跨入特用防護服，包含隔離衣、防護衣、手術衣等，目前在台灣、中國上海、越南等地均有生產，也供應全球協助防疫。