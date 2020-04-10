美國何時可以復工？ 彭斯與CDC列出疫情改善標準

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 與一位白宮高階衛生官員表示，美國經濟何時解封，將取決於政府對主要社區疫情進入尾聲的判斷、武漢肺炎 (COVID-19) 的治療辦法以及其他一些因素。

彭斯週四 (9 日) 晚間在白宮發布會上表示：「川普總統非常希望能在可靠的情況下儘早解封，確切地講這要看多種情況。」

負責領導白宮武漢肺炎疫情應對工作組的彭斯表示，大多數主要社區的疫情必須得「進入尾聲」。美國還應當進行大規模的檢測，感染病例可以得到治療，以及美國疾病預防控制中心 (CDC) 就大小企業如何安全運營給出指南。

這番講話是美國政府給出的有關復工標準的最詳細的一些介紹。目前，美國感染病例數量仍居全球首位，疫情最嚴重的一些地區開始趨於平穩，而其他社區才剛剛開始爆發。

CDC 主任 Robert Redfield 週四接受《CNN》採訪時也談到了類似標準。他說，政府官員要了解病毒傳播，還要加強公共衛生基礎設施，備好醫院和其他醫療設施，要讓民眾相信現在應該這麼做。

「這些是我們目前工作和計畫中的四大最關鍵要素，預計會逐個地區解封，最終大家都能復工並為來年做準備，到時候又會挑戰重重，」他說。

Redfield 預計，如果能把疫情控制到可以通過發現、隔離病例以及追蹤接觸者能應對的規模，那麼明年將好過一些。他說道：「到時候我們不必像現在這樣，為了控制疫情而採取如此重大的措施。」

彭斯並表示，美國預計今年能建立起所謂的疫情監測體系，屆時可識別出可能已感染過武漢肺炎並有了抗體的人。