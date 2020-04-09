三大法人轉賣93.57億元 外資續加碼台積電 PCB族群土洋不同調

台股今 (9) 日遇上檔反壓賣壓影響，終場下跌 18.04 點或 0.17%，以 10119.43 點作收，三大法人連日買超後台股，今天轉賣超台股 93.57 億元，外資持續敲進台積電逾 4000 張，並調節富邦 VIX 超過 2 萬張，另外今日表現強勁的 PCB 族群則是土洋對作，外資買、投信賣。

三大法人僅投信站在買方，外資連日買超後大賣台股 74.17 億元、自營商賣超 23.59 億元、投信買超 4.19 億元；期貨部分，外資加碼多單 1764 口，多單未平倉口數來到 43529 口。

外資今日買超新光金逾 1 萬張、臺企銀 7126 張，並持續加碼台積電 4812 張，其他電子股包括仁寶 5088 張，京元電子、金像電也獲買超過 3000 張。

外資持續調節富邦 VIX 21600 張，同步調節面板雙虎，友達與群創分別賣超 19633 張、5061 張；金融股則賣超中信金、元大金共 2.3 萬張，另外鴻海、華航、長榮航、華邦電也是外資賣超標的。

投信與外資土洋對作，買超友達 2571 張，另外包括長榮、裕隆、建準、永豐金、元太、泰鼎 - KY、台表科等均為買超標的；買超金像電超過 6000 張，其餘分別為南電、旺宏、茂林 - KY、正隆、晶技、聯電、勤誠等。

自營商買超前 10 名，分別為長榮航、金像電、華航、臺企銀、友勁、長榮、瑞儀、聯鈞、南茂及鈺齊 - KY；賣超前 10 名，分別為正心、鴻海、中信金、群創、元太、欣興、玉晶光、玉山金、第一金及兆豐金。