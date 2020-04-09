〈台股盤中〉逢313跳空缺口大套牢賣壓 10200關卡得而復失

受美股再度強彈帶動，亞股今 (9) 日早盤漲多於跌，台股指數以上漲 35.79 點開出後，隨即大漲近百點，不過，面臨上檔帶量創下的跳空缺口壓力下，由紅翻黑，10200 點關卡得而復失，法人指出，短期缺乏迅速填補缺口的利多，加上外資期貨多單出現減碼調整，短線震盪走勢難免。

被動元件族群早盤表現持續強勢，國巨續漲逾半根停板，信昌電、蜜望實、大毅和立隆電同樣漲 5% 上下，凱美和勤凱漲逾 4%，立敦漲 3%，華新科、奇力新、光頡和九豪等漲逾 2%，不過，隨後在大盤壓回的壓力下，華新科、禾伸堂、奇力新和光頡已由紅翻黑。

航空股跌深後今日明顯出現強彈，長榮航一度攻上漲停板，華航一度漲逾 7.5%，台灣虎航也漲逾 8%。

電腦板卡相關指標中，撼訊漲停，麗臺漲逾 8%，青雲漲逾 7%，映泰漲超過半根停板，威強電漲逾 3%。電池材料廠康普漲半根停板，美琪瑪漲 2% 左右。

自行車相關概念股表現不俗，日馳漲半根停板左右，美利達漲 4%，巨大也有逾 2% 的漲幅。遊戲概念股大宇資、辣椒和網龍漲停，昱泉近漲停，傳奇漲 4%，宇峻和橘子漲逾 3%。

元大投顧表示，美股震盪加劇，台股持續向上反彈，上檔實質壓力區在 3 月 12 日至 3 月 13 日的跳空缺口，短線以跌深股反彈較明顯，整體為輪動格局選股不選市。

統一投顧則指出，各國紛紛祭出嚴厲的控管疫情措施，加上撒錢救市，降低金融市場恐慌情緒，整體金融商品最壞情況已過，不過，考量台股本波反彈幅度已大，且清明假期結束後疫情變數增加，短線又面臨 3 月 13 日跳空缺口的套牢賣壓，短線震盪走勢難免，所幸，下檔支撐 9600 點位置目前仍穩固，呈區間震盪格局。