台股重返萬點 限空令提前解禁？顧立雄說看兩大指標

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，金管會 3 月祭出有條件禁止平盤以下放空，不過如今台股重返萬點之上，外界關注是否提前取消該限制，金管會主委顧立雄今 (9) 日表示，後續得看兩大指標，包括：疫情控制程度與美股走勢，所以還要再觀察一陣子，況且國安基金都還沒宣布退場。

金管會 3 月宣布，即日起當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，隔天交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，不過台股近期回穩，重返萬點大關，外界關注是否取消該禁令。

顧立雄表示，目前股市會較樂觀，主要是看到疫情有所控制，因為大家都採取保持社交距離的措施，再加上商店暫時歇業、人們不外出等等，但疫情是否能夠真的緩解，以及後續遞延對經濟衝擊為何，民眾消費需求是否改變等都需再觀察。

顧立雄進一步指出，我們沒有全面禁止放空，而是當日收盤價跌幅達 3.5% 做為限制，這是相對溫和的措施，限空計畫原本預計就是三個月的時間，必須要再觀察，中央疫情中心指揮官陳時中也說疫情要觀察到 4 月 12 日，至於要不要提前退場，還需要再觀察兩大指標，包括：疫情控制程度與美股走勢，所以還要再觀察一陣子。

顧立雄表示，況且國安基金都還沒宣布退場，且以萬點作為心理關卡，也不過就昨天的事，因此會再觀察一陣子。