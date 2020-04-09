〈台股盤後〉套牢賣壓襲擊金融股出頭穩盤 守住10100點

台股受美股激勵，一度大漲逾百點重回 10200 點，不過遇上檔反壓賣壓影響，蘋概三雄同步走跌、金融權值股出頭撐盤，指數漲幅收斂至平盤，終場下跌 18.04 點或 0.17%，以 10119.43 點作收，守住 10100 點，成交量 1630.79 億元。

蘋概三王今日盤中同步紅翻黑，股王大立光今日下午召開法說會，但中國天風證券分析師郭明錤認為，安卓高階機需求衰退，恐衝擊首季獲利，股價終場下跌 150 元、跌幅 3.8 %；台積電與鴻海則分別下跌 0.7%、1.3%。

被動元件族群延續漲勢，國巨領軍漲逾 1%，帶動立隆電、元炬亮燈漲停，年程、希華、勤凱有逾 4% 漲幅，千如、富致、立敦、臺慶科等表現不俗。

PCB 族群漲勢不一，其中銘旺科表現續強，一度觸及漲停，終場也有逾半根漲停，其餘個股如宇環、友銓、瀚宇博、霖宏等表現不俗，另外，臻鼎 - KY、金像電、定穎、台表科等盤中紅翻黑，終場小跌作收。

新冠肺炎疫情持續延燒，全球掀起老藥新用風潮，台原料藥廠旭富將提供 1 公噸羥氯奎寧原料藥，股價再度攻頂鎖住，其他原料藥廠也重啟漲勢，包括易威有半根漲停，生展、生泰、台耀、中化生、神隆、展旺等均收紅盤。

法人表示，各國祭出嚴厲控管疫情措施，加上撒錢救市，降低金融市場恐慌情緒，整體金融商品最壞情況已過，不過疫情變數仍大，加上大盤面臨跳空缺口反壓，上漲空間受限，將呈區間震盪格局。