動力-KY 3月營收月增逾2倍 下游需求回升後市不看淡

散熱廠動力 - KY(6591-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收，受惠中國廠區復工完成，下游客戶回補庫存，營收 1.36 億元，月增 281.67%、年增 19.71%；第 1 季營收 2.52 億元，季減 24.7%、年減 8.01%，動力認為，INTEL、AMD 及 NVIDIA 將陸續推出新品，可望帶動硬體升級需求，營運不看淡。

動力表示，中國三大廠區已完成人員復工及產線配置，加上交通運輸障礙排除，上游零組件供應鏈營運恢復正常，隨著下游客戶回補庫存需求回溫，拉貨力道增加，整體出貨量大幅增加，帶動單月營收成長。

展望後市，動力表示，INTEL 將推出新款第十代 Comet Lake-S for DT CPU，下半年 AMD 及 NVIDIA 可望推出 7 奈米製程新款繪圖晶片，因具備低功耗及高效能的優化性能，可滿足遠端會議辦公、線上學習遊戲等高速運算及傳輸需求，帶動硬體升級需求，若疫情逐漸趨緩後，今年整體出貨量可望逐步增加。

5G 產品方面，動力指出，與下游客戶積極開發 5G 通訊用路由器及伺服器等散熱產品，預計下半年進入測試認證階段，另外 AI 智能風扇也將切入利基型散熱產品市場，可望添營運新動能。