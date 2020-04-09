緬甸第三批外銀分行執照放榜 兆豐、國泰世華雀屏中選

緬甸政府今 (2020) 年開放第三波分行執照供外銀申請，包括兆豐銀行、第一銀行、國泰世華與中國信託等 4 家國銀遞件角逐，放榜結果今 (9) 日揭曉，13 家遞件外銀最後由兆豐與國泰世華兩家國銀雀屏中選，是繼玉山銀行後第二批拿到緬甸分行執照的台資銀行。

緬甸具備豐沛的天然資源與年輕人口紅利，被國銀視為打亞洲盃的重要戰場之一，目前共有 12 家國銀在當地成立辦事處，2014 年緬甸央行首度釋出銀行執照供外銀申請，國銀全軍覆沒，2016 年第二批外銀分行執照僅玉山銀行勝出，是目前唯一在緬甸設有分行的台資銀行。

今年 1 月緬甸官方宣布釋出 7 張外銀申設執照，吸引 13 家外資銀行遞件爭搶，其中台資銀行包括兆豐銀、一銀、國泰世華與中信銀全都遞件申請，最後由兆豐與國泰世華脫穎而出。

兆豐銀行表示，兆豐銀行在 2016 年 1 月成立辦事處深入當地市場，期間並積極為升格分行作準備，擬定營運計畫等相關文件，今年 1 月緬甸央行釋出第三批執照後，搶在第一時間遞交意向書申請，爭取分行執照。

根據緬甸央行規定，取得營運執照後必須在 12 個月內完成籌備，但受新冠肺炎疫情影響，各國陸續封鎖邊境，拒絕外籍人士入境，是否會影響籌設計畫？對此兆豐銀僅回應，會儘快在規定期間內完成籌備。

兆豐銀表示，緬甸擁有豐富的天然資源、龐大的人口紅利與潛在的金融商機，是新南向地區最具發展潛力國家之一，此次升格分行後可望在新南向市中創造新里程碑。

兆豐銀目前在東協、南亞、澳洲等新南向國家布局完整，除泰國子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等 9 國共 19 個據點，全球海外據點達 36 處，加上近期剛獲金管會核准前進印尼雅加達設立代表處，透過全球完整的服務網路，滿足台商在新南向國家發展資金服務與需求。