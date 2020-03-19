動力-KY去年EPS 3.44元 擬配息1.5元 殖利率逾5%

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (19) 日公布去年財報，受惠去年下半年 NVIDIA 與 AMD 推出高性價比的新款繪圖晶片，推升散熱風扇出貨量增加，第 4 季稅後純益 2600 萬元，年增 1.6 倍，每股純益 0.97 元；全年稅後純益 8925 萬元，年增 20.97%，每股純益 3.44 元。

動力董事會今日決議，擬配發現金股利 1.5 元，配發率為 43.60%，以今日收盤價 28.35 元計算，現金殖利率達 5.29%。

動力去年第 4 季營收 3.35 億元，季減 60.54%、年增 26.05%；毛利率 33.13%，季增 9.23 個百分百、年增 13.33 個百分點；營利率 11%，季增 2.01 個百分點、年增 4.12 個百分點；稅後純益 2600 萬元，季減 48%、年增 160%，每股純益 0.97 元。

動力去年營收 11.85 億元，年減 2.69%；毛利率 26.5%，年增 6.72 個百分點；營利率 11.59%，年增 4.71 個百分點；稅後純益 8925 萬元，年增 20.97%，每股純益 3.44 元。

展望後市，動力表示，雖然受到武漢肺炎疫情影響部分出貨遞延，但下游需求不變，加上 NVIDIA 及 AMD 計畫下半年推出多款採用 7 奈米製程的新繪圖晶片，可望帶動公司高階顯示卡散熱風扇產品出貨比重成長。