散熱廠2月營收逆風 動力-KY腰斬創新低 奇鋐寫近一年低點

散熱模組廠動力 - KY(6591-TW)及奇鋐 (3017-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收，受肺炎疫情影響、工作天數減少，加上第 1 季產業淡季，動力 2 月營收 3556 萬元寫歷史新低，月減 55.71%、年減 48.09%；奇鋐 2 月營收 21.12 億元，月減 33.1%、年增 5.53%，同樣寫近一年低點。

動力 2 月營收 3556 萬元，月減 55.71%、年減 48.09%；累計前 2 月營收 1.16 億元，年減 27.63%。

動力中國廠已於 2 月中陸續復工，稼動率重回 7 成以上，隨著廠區人員陸續上工，估 3 月底前稼動率可再攀升至 85%，營運重回成長軌道。

展望後市，動力表示，雖然受到武漢肺炎疫情影響部分出貨遞延，但下游需求不變，加上 NVIDIA 及 AMD 計畫下半年推出多款採用 7 奈米製程的新繪圖晶片，可望帶動公司高階顯示卡散熱風扇產品出貨比重成長。

奇鋐 2 月營收 21.12 億元，月減 33.1%、年增 5.53%；累計前 2 月營收 52.7 億元，年增 18.64%。

奇鋐表示，中國廠除武漢廠預定 3 月 11 日才能復工，其餘廠區復工率都有 5 成以上，不過受到疫情干擾，加上上半年為產業淡季，導致營收下滑。