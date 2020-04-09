群聯3月營收月增近4成創新高 Q1寫歷史次高

快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收突破 50 億元大關、達 55.39 億元，月增 38.43%，年增 69.16%，由於客戶為避免斷炊，啟動補貨需求，帶動營收創單月新高；在 SSD 需求強勁，記憶體控制晶片需求增溫下，首季營收達 128.67 億元，季減 2.3%，年增 37.71%，寫單季歷史次高，僅次去年第 4 季。

群聯指出，與去年同期相較，3 月控制晶片 IC 總出貨量成長超過 14%，其中，PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長超過 5.8 倍，創歷史新高。而高階工控嵌入式儲存部分，在防疫用呼吸器等電子醫療器材及嵌入式系統應用需求帶動下，工規控制晶片總出貨量成長近 1.8 倍。

群聯表示，第 1 季雖然在肺炎疫情蔓延下，中國與歐美地區陸續調整防疫佈署，但因疫情蔓延時間差異，加上全球客戶陸續補貨避免斷炊，且群聯主要產線均在台灣，因此逆勢成長擴大市占率。

群聯董事長潘健成表示，電子醫療設備一直是群聯長期耕耘的嵌入式儲存應用市場之一，市場特性為少量多樣，著重產品客製化及相關驗證，將持續透過自有技術，盼能為防疫盡一份心力，及將疫情對營運的影響降至最低。