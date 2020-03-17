散熱廠去年獲利創新高 雙鴻賺逾1股本 泰碩年增逾1倍

散熱廠雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW) 今(17) 日公布去年財報，受惠手機散熱模組出貨暢旺，雙鴻去年稅後純益 9.64 億元，年增 313.74%，賺逾 1 股本，每股純益 11.71 元，創新高；泰碩去年純益 2.93 億元，年增 113.7%，每股純益 3.38 元，同樣創新猷。

雙鴻去年營收 102.48 億元，年增 33.88%；毛利率 20.65%，年增 8.02 個百分點；營利率 11.6%，年增 9.22 個百分點；稅後純益 9.64 億元，年增 313.74%，每股純益 11.71 元。

雙鴻去年第 4 季營收 27.81 億元，季減 0.5%、年增 30.2%；毛利率 19.6%，季減 3.43 個百分點、年增 3.71 個百分點；營利率 9.9%，季減 4.36 個百分點、年增 5.12 個百分點；稅後純益 2.11 億元，季減 37.7%、年增 68.8%，每股純益 2.52 元。

雙鴻董事會也決議，擬配發每股現金股利 5 元，若以今日收盤價 106 元計算，殖利率約 4.7%。

泰碩去年營收 46.69 億元，年增 34.96%；毛利率 23.51%，年增 3.18 個百分點；營利率 9.48%，年增 5.47 個百分點；稅後純益 2.93 億元，年增 113.7%，每股純益 3.38 元。

泰碩去年第 4 季營收 13.97 億元，季增 7.7%、年增 41.9%；毛利率 22.62%，季減 1.68 個百分點、年增 0.82 個百分點；營利率 9.88%，季減 0.42 個百分點、年增 2.7 個百分點；稅後純益 8000 萬元，季減 20%、年增 33.3%，每股純益 0.92 元。

展望後市，泰碩指出，目前中國廠復工率已達 7 成以上，手機、基地台客戶持續拉貨，不過上游供應鏈復工率僅 4-5 成，將影響 3 月出貨，本季營運有壓，若疫情獲控制、上游供應鏈復工率恢復，第 2 季營運有機會回到正常水準。