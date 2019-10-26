黃金太貴、何不看看白銀？分析師高喊：目前白銀是10年最佳投資良機

白銀價格已從今年的高點下跌 9%，市場分析師認為，這是本月以來投資人買進這個表現優於黃金的金屬的良機。

白銀訊息和分析提供商《SilverSeek.com》總裁 Peter Spina 表示：「如果看好黃金的未來前景，那麼白銀將在相同的價格水平上提供相對較低風險的上行槓桿作用。」「以目前白銀的風報比來看，可能是 10 年來最好的投資良機。」

白銀期貨週五 (25 日) 上漲 1.31% 以每盎司 18.038 美元作收，約比 9 月 4 日創下的近 3 年最高活躍合約結算價 19.547 美元下跌 9%。

白銀日線走勢圖 圖片：investing.com

白銀價格正在追趕今年的黃金價格，白銀今年來交易價格上漲 14.6%，而黃金價格為上漲 17.4%。同樣地，iShares Silver Trust ETF (SLV-US) 今年以來上漲 14.4%，而 SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 則上漲 16.7%。

全球金融數據提供商 Refinitiv 的 GFMS 團隊首席金屬分析師 Johann Wiebe 說，5 月開始的白銀價格反彈讓黃金白銀比脫離 90 左右的高位，而長期平均水平約為 65。他說：「因此，與黃金相比，白銀還有足夠的彌補空間。」

以週五 (25 日) 價格計算，每盎司黃金報 1504.70 美元，約當 85 盎司白銀。這個數字低於夏季約 95 盎司的峰值。Johann Wiebe 預估，2020 年白銀價格可能會突破 每盎司 20 美元。

同時，白銀的命運仍與黃金聯繫在一起，投資機構 Aberdeen Standard Investments ETF 主管 Steven Dunn 表示，「黃金顯然被視為尋求避開市場擔憂的投資人首選資產，在貴金屬中，黃金是工業含量最低，防禦性最高的。」

Steven Dunn 說道：「但儘管如此，隨著黃金期貨多單部位已升至歷史高檔水平附近，所以一些投資人自然會轉向價格比較還沒漲到的白銀。」