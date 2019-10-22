分析師列舉3大理由 今年白銀有望破除「11月魔咒」

白銀價格今年以來累計上漲 13%，但近期表現卻顯得疲軟，特別是，如果「歷史重演」，白銀 11 月的行情非常堪慮。不過有分析師認為，即使過去白銀常出現「11 月魔咒」，但今年的情況可能有所不同。

以近年數據來看，11 月對白銀來說並不是個好時節，從 2013 年到 2018 年，白銀已經連續 6 年在 11 月下挫。實際上，自 2011 年以來，白銀只在 11 月上漲過一次。

過去 6 年白銀 11 月表現：

年份 白銀漲跌幅 2018 -1.61% 2017 -1.87% 2016 -7.02% 2015 -9.49% 2014 -4.06% 2013 -8.83%

但是，SeekingAlpha 專欄作家「Volatility Surfer」提出 3 大理由，認為今年的情況將有所不同：

1. 投資人和投機者持續購買白銀 ETF

過去 7 年以來，主要投資人大多忽略白銀，但是今年的情況完全不同，投資人一直在購買及持有，ETF 就是他們購入的主要工具之一。 ETF 持有的白銀，現在達到近 6.3 億盎司，僅在 2019 年就增長了 20%。

投資人持續買進白銀 ETF(圖表取自 SeekingAlpha)

而且，過去投資人大量湧入白銀 ETF 時，通常是操作短線交易，但 2019 年完全不同。今年第 3 季白銀反彈期間，投資人大量買回，即使近期行情變差，投資人依舊勇敢買入。這代表著，除非發生不可預見的大事，不然在未來幾個月，現有投資人不太容易突然轉為賣方。

2. 大型投機者並未過度持有

大型投機者的持倉常常成為反指標，這通常反映在看漲或看跌部位過大時，這時多方或空方的情緒過高，往往代表市場來到頂部或底部。而就白銀的投機部位來看，大致上是中立穩定的。

根據最新一週公布的持倉狀況，截至 10 月 15 日，投機者的淨多單約 4.4 萬口，整體看漲狀況處於近 9 週最低，總共多頭的持倉約 8.5 萬口。相對低的看多水準，對於白銀的後市反而是好事。

CFTC 白銀持倉變化 (藍線)(圖表取自 SeekingAlpha)

3. 聯準會準備進一步寬鬆

做為避險商品，白銀走勢過去一段時間大致伴隨著黃金，黃金會因為央行進一步的寬鬆及低利率獲益，白銀也是。而且聯準會不但準備降息，還在加大債券購買，已經是實質上的 QE 行動。

最新公布的零售銷售意外下降，ISM 製造業數據暴跌，都在支持聯準會更進一步的寬鬆措施。

「Volatility Surfer」相信，鑑於 2019 年的投資者情緒，以及總體經濟和政策領域上的轉變，今年白銀的「11 月魔咒」可能不會出現。