危機入市！「長和系」李澤鉅滿手現金尋併購目標

亞洲富豪正在尋找機會，以低價收購那些受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊而縮水的資產，但富豪們也面臨著障礙，因為越來越多的政府試圖阻止海外企業收購本土企業。

過去三個月中，中國內地、香港和新加坡一些公司的經營階層告訴投資者，他們正在尋覓收購機會，其中就包括兩年前從父親李嘉誠手中接過長和系商業帝國的李澤鉅。

今年第一季內，美國、歐洲和亞太地區的主要股市均下跌了約 20%，創 2008 年金融危機以來最大跌幅，使得零售連鎖店、酒店、房地產的吸引力大增。中信里昂證券分析師 Jonathan Galligan 即表示，在其他企業掙扎求生、努力度過難關之時，長和系這樣現金充裕的大集團，則完全有能力危機入市。

「對於任何擁有現金的公司來說，這都是一個巨大的機會，」 Galligan 表示。「放眼全球市場，你就會發現現金為王。」

目前擔任長和、長實集團、長江基建集團主席的李澤鉅 3 月 19 日告訴分析師，集團的現金流和資產負債表強勁，疫情影響「帶來了開展新收購的機會」；但李澤鉅並未就計劃進一步詳細說明。

圖片來源：香港文匯報

最大考驗

對於 55 歲的李澤鉅來說，這次的市場動盪是 2018 年 5 月父親李嘉誠交棒以來，他所面臨到的最大考驗。

今年股價跌了 24% 的長和表示，截至去年 12 月底公司持有 1450 億港幣 (合 187 億美元) 現金和流動投資，據評級機構標普數據顯示，1450 億港幣約為長和集團短期債務的 3.6 倍，是 2020 年和 2021 年到期債務規模的 1.7 倍。

根據《彭博》匯編的數據，長和集團去年斥資 55 億美元收購了包括英國酒吧運營商 Greene King Plc 在內的一系列資產，之前一年則開展了約 152 億美元的併購交易。

疫情引發的混亂也給潛在買家帶來了另一個挑戰，從澳洲到西班牙、義大利、德國的各地政府都在推出、或考慮推出更嚴格的規定，幫助具有戰略重要意義的本土企業抵禦來自海外的掠奪性收購。

國外政府的監管壁壘可能會增加收購案的難度，不過李澤鉅對於海外監管機構「亮紅燈」並不陌生，此前 2018 年時，澳洲就曾基於國家安全考量，否決了長和系以 130 億澳幣 (約合 80 億美元) 收購天然氣管道運營商 APA Group，當時這筆交易如果成功，那麼就是長和系在海外的最大一筆併購交易。

(本文不開放合作媒體轉載)