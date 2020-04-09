大衰退！瑞聲預告Q1純益最差年減九成

受到武漢肺炎 (COVID-19) 影響，智慧型手機聲學解決方案供應商瑞聲科技 (2018-HK) 發出獲利預警，表示今年第一季純益年減約 85% 至 90%，約合人民幣 4300 萬元至人民幣 6300 萬元之間。



瑞聲公布利空後，週四 (9 日) 股價一度重挫逾 7%，截至下午 14:00 止，股價大跌 5.7%，暫報每股 39.8 港元。

資料來源: 新浪財經, 瑞聲股價日線走勢

瑞聲表示，由於今年第一季延長開工影響，加上季節性價格壓力及智慧手機需求不振等衝擊，導致營收下滑，集團的生產計劃亦受到疫情嚴重影響，而實施相關緊急防疫管理及復工措施，也增加的額外成本和特殊費用，導致第一季純益年率大幅衰退。

瑞聲認為儘管集團的生產營運已從三月中旬已恢復正常水準，但目前疫情的發展仍不明朗，因此無法評估今年剩下的時間是否會繼續對全球經濟及終端需求帶來衝擊和不利影響。

而瑞聲預期新一代智慧手機在 5G 時代持續進行產品及規格升級，對中長期營運前景保持謹慎樂觀，並對旗下所有科技業務部門的營運成長維持正面看法。

瑞聲公布後，多家券商下調瑞聲目標價，當中麥格理大砍三成四目標價，由 55.88 港元下調至 36.73 港元，評等由優於大盤降至落後大盤。

麥格理並提到，瑞聲第一季業績下滑，預估是因為 iPhone 出貨下修以及聲學部門市場佔下降有關，預估今年全年智慧手機出貨量將下跌 10.2%。而中國中金也將瑞聲目標價下修三成四，由 54 港元降至 35 港元，評等下調至中性。