風向轉變？北向資金4月買超A股逾150億人民幣

道瓊在 3 月 23 日創下 18600 點的波段低點後，逐步回升，擺脫熊市。而美股回穩，美元流動性風險趨緩之下，3 月 24 日後，北向資金開始明顯回流 A 股。若不計 4 月 8 日數據，北向資金今年以來已由負轉正，呈現買超。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

4 月 7 日，滬股通與深股通買超金額分別達人民幣 62.14 億元與人民幣 64.60 億元，其中，深股通買超金額創下今年以來新高，也是其開通以來第三高，顯示市場已不再過度悲觀。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，加上油價暴跌衝擊，今年 3 月全球股市大幅震盪，美國股市先後出現 4 次熔斷式崩跌。連帶拖累北向資金流動出現較大波動，從今年內買超轉為賣超，其中，2 月 21 日～3 月 19 日，北向資金累計賣超人民幣 1020 億元，接近 2019 年全年買超金額三分之一。

不過，隨著各國刺激經濟政策加碼及防疫力道升級，在疫情逐漸受控下，市場悲觀情緒也有所好轉。不少國家股市大幅反彈，有的甚至上漲逾 20% 進入技術性牛市。

自美股 3 月 24 日大漲並開始連續反彈起，A 股也跟進上漲，北向資金在當日由賣超轉為買超。以滬股通為例，2 月 21 日～3 月 23 日的 22 個交易日，共有 16 個交易日的呈現賣超，累計賣超人民幣 615.25 億元。而 3 月 24 日～4 月 7 日的 10 個交易日，滬股通只有 2 個交易日出現賣超，這段期間累計買超人民幣 156.17 億元。

有分析指稱，北向資金回流 A 股符合預期，之前北向資金賣超並非 A 股投資價值下降，而是全球疫情擴散及經濟「停擺」導致投資人出現恐慌。隨著肺炎疫情逐漸取得控制，歐美股市不再出現持續性暴跌，北向資金有機會全年再呈現買超。

不過也有分析師提醒，雖然全球已有不少股市進入技術性牛市，但這並不等同於基本面好轉所推動的牛市發展，目前投資人信心依然不足，全球肺炎疫情尚未出現意義上轉折點，投資人還是要留意肺炎疫情所引發的經濟衰退帶來的風險。

