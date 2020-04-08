人行將擴大刺激？陸債殖利率又再創新低

《彭博》報導，由於投資人預期中國人行 (PBoC) 將會採取更多貨幣寬鬆政策，以提升金融市場的穩定性，促使中國 10 年期公債殖利率大幅下滑，並創下自 2002 年以來的低點，人民幣匯率則是上漲至近兩週以來的高點。

中國 10 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

澳盛集團經濟學家 Xing Zhaopeng 表示，投資人預期人行將會採取一系列的刺激方案，包括調降逆回購利率及存款基準利率等，而市場的預期亦反映在資產的價格上，Zhaopeng 預估，中國 10 年期公債殖利率將持續下探，並可能於第 2 季降至 2.2%。

另外，中信證券的固定資產部門主管 Ming Ming 預估，人行將可能調降對於銀行的短、中期貸款利率，促使這些銀行得以調降放款利率，並降低企業及家庭的融資成本；此外，投資人亦預期人行將可能調降存款利率，為自 2015 年以來的首次調降。

為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，各國央行採取了大規模的經濟刺激政策，相較之下，中國政府目前為止所採取的措施則較為保守，因此，市場預估人行將會擴大寬鬆政策的實施規模，並促使資金流向中國資產。

中國政府於日前暗示，將會採取更多的刺激措施，包括擴大財政赤字，以及向小型、微型企業提供稅務減免及紓困貸款等。

為了避免消費者物價指數攀升的風險，中國政府實行的寬鬆政策較為保守。儘管人行於上個月將逆回購利率調降 20 個基點，創下自 2015 年以來最大的調降幅度，但仍不及美國聯準會緊急降息幅度的一半。

Ming 表示，短期內中國市場的走勢，主要將受到寬鬆政策的影響，並預期 10 年期公債殖利率將下滑至 2.4%。

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