〈陸股盤後〉電子扮領頭羊 創業板指直逼2000點

雖然美股週三 (8 日) 大漲，但對這波跌幅較輕的 A 股來說，A 股週四 (9 日) 並無太大反應，週四 (9 日) A 股三大指數中創業板指走勢最強，盤中一度漲破 2000 點大關，終場也幾乎收在最高點，不過，少了北向資金的買盤，內資交易氣氛並不熱絡，滬深兩市成交金額達 6532 億人民幣，較前一個交易日下滑 3%。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

盤面上，各類股群漲多跌少，「5G 消息白皮書」再延燒，前一個交易日大漲的 RCS(通訊概念) 持續飆漲，類股群中幾乎全數漲停。此外，之前回檔的生技醫療今日則反彈，傳媒娛樂、酒店餐飲、食品飲料也延續前一天的漲勢，而遠程辦公、特高壓、網遊、雲計算等題材表現相對較佳。

截至收盤，上證綜指收報 2825.90 點，漲幅 0.37%；深證成指收報 10463.05 點，漲幅 0.74%；創業板指收報 1997.14 點，漲幅 1.65%。

周五 (10 日) 因香港復活節假期，滬股通、深股通今日起暫停交易，直至下周二 (14 日) 恢復。

產業消息

日前中國三大電信商聯合公布的「5G 消息白皮書」，帶起的 RCS 概念延燒，即便主管機關大動作調查企業為抑制炒作風氣，但適得其反，概念股漲幅比前一日更強，吳通控股、神州泰岳、京天李、銀之傑等 14 檔個股漲停。

印度封國使得藥品出口受阻，全球藥業恐出現影響，利多帶動生技類股上漲，景峰醫藥、海特生物、國農科技、人福醫藥等 7 檔個股漲停，龍頭恆瑞醫藥則上漲 2.1%。

法人觀點

中國天風證券認為，疫情結束和全球經濟回歸正常只是時間問題。目前再發生類似 2 月底和 3 月中的急跌可能性不高，只是全球股市尚未完全消化疫情對基本面的影響。基本面的實際損失目前還不清楚，因此，後市指數仍有波動的可能性。

中國華鑫證券表示，以技術面來看，雖然目前上證成功突破 2750 至 2800 點壓力區域，但月線與季線的反壓，約 2850 至 2920 點區間，指數短期仍不易有效突破，A 股短期走勢將偏向橫向整理。目前全球疫情曙光乍現，後續若防疫得當，全球可望在 1 至 2 個月之後逐步恢復正常的生產和消費，而市場悲觀的預期也會出現修正，全球金融市場將能重啟一波漲勢。