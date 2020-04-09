Costco 3月銷售報喜 線上購物業績飆升48%

好市多 (COST-US) 週三 (8 日) 公布的業績讓投資人一窺美國民眾居家防疫的購物行為，該公司公布，3 月淨銷售較去年同期攀升將近 12%，其中線上購物躍增 48%。

好市多 3 月淨銷售從去年同期的 138.7 億美元攀升到 154.9 億美元，年比成長 11.7% 或 16.2 億美元，3 月業績統計時間為 3 月 2 日至 4 月 5 日。包含美、加等地在內，3 月業績成長 9.6%。

全美大多數城市在 3 月中受到禁足令限制，許多非必要商業活動暫停，人們待在家中防疫或自我隔離。

美國 2 月出現武漢肺炎 (COVID-19) 第一個確診病例，許多民眾開始到大賣場採購囤積民生必需品，帶動好市多 2 月淨銷售成長 14%，線上購物的部分增加 23%。好市多 1 月整體淨銷售增幅為 8%。

零售業顧問公司 Placer.ai 的 Ethan Chernofsky 說，好市多是零售品牌最強健的業者之一，武漢肺炎疫情在美國爆發初期的表現獨樹一格。「好市多在承平時期的業績就很優異，疫情爆發之後還能保有強勁的業績，凸顯他們在艱困時期也能有不錯的表現，這一點和其他零售業者相比特別明顯。」

好市多過去 12 個月來股價上漲 24%，打敗同期約跌 5% 的標普 500 指數。

好市多週三收盤上漲 0.8%，不過盤後交易時段下挫。

Costco 股價走勢圖 (來源: Google)

CFRA 分析師 Garrett Nelson 說，好市多 2019 年度淨銷售中，53% 為食品雜貨和生鮮食品，勢武漢肺炎疫情之下消費者囤貨行為的主要受益者，且好市多可能發放特別股利、中國業績成長潛力良好，都是利多。

Placer.ai 已指出，好市多、沃爾瑪 (WMT-US)、Target 這三家大賣場到 3 月底時，來客數都不比疫情剛爆發踴躍，反映保持社交距離的政策影響，不過全美的電商業務表現良好。

其他同業大多處於景氣寒冬，官方數據顯示，美國零售業 3 月有 46.2 萬名員工放無薪假或被裁員，隨著商家因為防疫政策持續關閉，可能有更多零售從業人員失業。

全美零售協會 (NRF) 預估，到了 5 月，零售業失業人口可能攀升到 200 萬人。