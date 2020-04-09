〈美股盤後〉白宮衛生顧問對疫情樂觀+桑德斯退選 道瓊強彈站上23000美股四大指數全收高

白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 於週三 (8 日) 表示，美國武漢肺炎 (COVID-19) 的死亡病例數低於先前的預估值，下週開始情況應該會好轉。此外，角逐民主黨總統資格的參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 宣布退選，消弭了一部分政治不確定性，也帶動大盤漲勢。美股三大指數走高，收盤接近四周高點。

佛奇週三接受 Fox News 採訪時說，美國因新型冠狀病毒致死的人數低於當初預測值，本週疫情雖然依然嚴峻，但下週可望好轉。但佛奇不忘強調，防疫工作仍需加強。

佛奇的說法點燃投資人對美國至少部分經濟重新開放的希望。美國總統川普週三也在推特發文說，重新開放美國經濟的速度只會快不會慢。

美國頂尖醫療顧問團正在研擬重新開放美國經濟的醫療準則，武漢肺炎工作小組成員、免疫學家 Deborah Birx 博士和佛奇等醫療專家週二會面商議，但白宮經濟團隊或抗疫小組領導人副總統彭斯 (Mike Pence) 並未與會。

受疫情衝擊最大的類股反彈最強，能源、航空、遊輪助長大盤漲勢。標普 500 指數以能源類股表現最亮眼，大漲 6%；油價週三隨沙、俄持續協議減產而大漲。

民主黨參議員桑德斯週三宣布退選，幾乎代表美國總統大選將是「拜登 vs. 川普」的局面，消弭了一部分政治不確定性，標普 500 醫療保健類股勁揚逾 4%。比起主張激進政策的桑德斯，曾任美國副總統的拜登 (Joe Biden) 對市場較友善。

道瓊走勢圖 (來源：investing.com)



根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)，美國新增確診病例數自上週五 (3 日) 以來持續下降，全球新增病例也趨於和緩。

週三 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 779.71 點，或 3.44%，收 23,433.57 點。

標普 500 指數上漲 90.57 點，或 3.41%，收 2,749.98 點。

那斯達克指數上漲 203.64 點，或 2.58 %，收 8,090.90 點。

費城半導體指數上漲 54.52 點，或 3.44%，收 1,639.89 點。

標普 500 指數板塊表現。(來源：Finviz)

道瓊 30 檔成分股幾乎全收高：Raytheon Technologies(RTX-US) 跳漲 8.4% ；UnitedHeatlh Group(UNH-US) 上漲 7.98%；埃克森美孚 (XOM-US) 勁揚 6.33%；波音 (BA-US) 上漲 3.74%。

費半成分股全面上揚。恩智浦 (NXPI-US) 大漲 8.66%；應用材料 (AMAT-US) 漲 8.20%；科林研發 (Lam Research) 漲 4.11%；KLA (KLAC-US) 漲 3.46%。NVIDIA (NVDA-US) 漲 3.06%；超微 (AMD-US) 漲 2.59%。

台股 ADR 漲跌互見：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.10%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.99%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.00%。

焦點個股

迪士尼 (DIS-US) 收盤小跌 0.17%，但盤後大漲逾 7%，Disney + 影音串流服務訂閱用戶總數超越 5000 萬人，幾乎是迪士尼在 2 月 4 日公布人數的兩倍。此服務目前已在英、法、德、義大利和西班牙等歐洲國家，以及印度上線。

Zoom(ZM-US) 收盤漲 3.57%。Zoom 週三表示已聘請前臉書主管為資安把關，並加強加密功能。Zoom 股東週二 (7 日) 指控 Zoom 及公司高層涉嫌詐欺，隱瞞多項加密缺失，包括易受駭客攻擊、未經授權將個資洩露給第三方等。

世界各地機構開始擔憂 Zoom 的資安漏洞，台灣在週二 (7 日) 成為最早實行禁用的政府之一，德國外交部宣布限制使用，Google 禁止 Zoom 的桌機軟體，企業界如馬斯克的特斯拉 (Tesla) 也已禁用。

經濟數據

無

華爾街分析

Raymond James 華府政策策略師 Ed Mills 說：「桑德斯退選移除了某些因他政見帶來的尾部風險，市場重心轉向拜登 vs. 川普。拜登幾乎篤定將代表民主黨角逐總統，這代表他的政見將受到更多檢驗，不過真正關鍵在於，投資人將更期待華府如何振興經濟，而大多數援助措施和拜登的政見相符。」

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 說，如果傳染曲線趨平，就能看出美國經濟至少可以部分重啟的時間表，這是疫情爆發以來首見，這代表投資人可以開始少些對經濟衰退持續多久的揣測，就算經濟衰退程度極深，只要能更明確得知衰退時間縮短，就有助於提高股市的價值。

RBC Capital Markets 美股策略部門主管 Lori Calvasina 說，疫情不確定性依然存在，而且已經擠壓到企業獲利，「EPS 下修趨勢才剛開始，股市震盪狀態還會持續一段時間。」