白宮衛生顧問：本週過後 美死亡病例將有望下滑　

白宮抗疫小組重要成員、國家過敏和傳染病研究院 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) 院長佛奇 (Anthony Fauci) 於週三 (8 日) 表示，預估美國於本週的武漢肺炎 (COVID-19) 死亡病例數將持續上升，但在本週過後，將有望呈現下滑趨勢。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 於週三 (8 日) 表示，紐約市的呼吸器需求呈現放緩跡象，且住院率亦趨於穩定，但儘管如此，白思豪仍呼籲民眾不該鬆懈，並應持續加強防疫工作，他警告，若市民不落實社交距離及居家隔離措施，則確診病例將可能再次快速攀升。

佛奇表示，雖然美國的確診病例數已接近高峰，且住院率亦呈現放緩的趨勢，但預估本週死亡病例數仍將持續上升，而過了本週之後則有望趨緩。

此前白宮預估美國的死亡病例人數，將可能達到 10 萬至 24 萬人，由於政府所採取的社交距離政策發揮成效，佛奇認為預估數字將有望調降。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至週三 (8 日) 為止，美國累計確診病例數已突破 40 萬例，累計死亡病例則超過 1.2 萬例。紐約州為美國的疫情重災區，紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 於週二 (7 日) 表示，該州的新增死亡病例數於週一 (6 日) 攀升至 731 人，創下單日最高紀錄。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，由於紐約州疫情嚴重，預估該州經濟重新開放的速度，將會比其他地區來得更緩慢。

美國總統川普曾於兩週前表示，希望能在復活節之前實現返工，但由於擔憂疫情擴大，美國政府已於日前宣佈，將延長社交距離實施期限至 4 月底。