〈房產〉商仲：全球供應鏈受阻 台商持續回流將成常態

外資高仲 CBRE 世邦魏理仕今 (8) 日發布最新台灣工業地產市場報告指出，新冠肺炎疫情引發全球供應鏈斷鏈疑慮，加上中國勞動成本增加，促使許多國際企業重新思考產線布局，台商回流趨勢未來幾年可望成為常態。

世邦魏理仕指出，觀察台灣工業土地交易市場，北北桃三都為投資人首選，合計占全台工業土地 2019 年下半年總投資額的 87%，但北部工業地價格較高，是推升成交金額的原因之一，由於新莊、五股及中壢等地的區位條件佳，即使土地單價持續走升，區域內廠商購買需求旺盛。

世邦魏理仕認為，工業地產自用需求穩健，加上銀行放款態度積極，未來數月工業地產交易活動將維持平穩，但受疫情蔓延影響，買方出價可能趨於保守，短期內工業區平均地價將持平。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，觀察投資人動態，因應全球局勢，本土大型科技電子公司持續調整產線布局，多家企業選擇於現有廠房坐落之工業園區內進行擴張，加上食品加工業者穩定擴大營運規模積極購買廠房，帶動 2019 下半年工業地產交易金額達 402 億元。

值得一提的是，保險業者積極搶進工業地產，躍升 2019 年以來第二大買方類型，反映了台北市中心投資標的稀少，部分壽險公司將目光轉往台北以外的投資機會，尤以倉儲物流類不動產最受青睞。

進一步從供給面分析，繼 2018 年 9 月首次公告全台工業區閒置土地清冊後，經濟部今年 1 月第二度公告閒置土地名單，共計 47 筆土地，面積達 20.22 公頃，主要集中於彰濱工業區及利澤工業區。由於經公告兩年後仍未改善之土地將進入強制拍賣程序，第一波閒置清單已有 6 成進行開發，預期未來將陸續有閒置土地釋出至租售市場，稍稍紓緩廠商缺地壓力。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，新冠肺炎疫情延燒，雖對台灣不動產市場造成的衝擊較小，然而全球央行祭出寬鬆政策，顯示全球景氣下滑風險增高，也間接影響了不動產投資人信心。有鑑於新冠疫情引發全球供應鏈斷鏈疑慮，加上中國大陸市場勞動成本增加等因素，將促使許多國際企業重新思考產線布局。據 3 月底政府公布之數據，目前共有 178 家台商通過審查，預計投資總金額逾 7250 億元，未來將可為工業地產市場提供支撐，預期未來幾年內，台商回流趨勢將成為常態。