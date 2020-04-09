債券開始反攻 該買還該賣？

經歷了近十年來表現最差的季度，恐懼的市場情緒讓所有的資產都被拋售，連債券資產下跌的幅度也比許多投資人預期來得更多，投資人漸漸失去信心。雖然疫情尚未改善，然而自三月底以來債券價格卻已經悄悄展現反攻的姿態，究竟現在是逃命波，還是建立長期投資部位的好時機？

1. 各國政府力求金流不斷鏈，違約風險減少

雖然債券的價格會波動，但是只要企業不違約或倒閉，到了債券到期的時候可以拿到預期的利息收入。先前，因為市場擔憂企業現金流枯竭或無力償還貸款，而造成債券市場下跌超出預期。然而，目前各國政府皆明快地推出各種維持市場流動性與中小型企業生存的臨時措施，令違約機率跳升的風險縮小。此時，反而應該是回頭看債券價格是否落入買入區的時

候。

主要國家目前推出防疫之重要措施

資料來源：Bloomberg 與各大新聞網，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/4/7。

2. 價格相對便宜，配息率吸引人

經過這次的價格修正之後，大部分的主要債券資產殖利率相較過去 15 年平均高，也就是說投資人現在相對可以拿到較高的配息率。舉例來說，投資全球高收益債券，過去 15 年平均大約可以拿到 7.7% 的收益，而現在的債券卻可以拿到將近 10% 的收益。不僅是全球高收益債券，新興市場債券和其他區域的高收益債券也都高於過去平均，全球投資等級債券則是接近平均水準。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2005/04/07 – 2020/4/3。指數採美銀美林各債券指數，殖利 率採最差殖利率。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間 下，可能得到不同數據結果。

同時，也要提醒投資人，配息率不應該做為唯一的考量，同時應該也要考慮到市場的基本面，如果擔心未來市場波動較大，建議選擇全球型和評等較高的債券會較穩健。

3. 債券相對便宜，未來報酬更可期

參考過去歷史經驗來看，如果債券利差（衡量債券是否過貴的指標，利差越小表示債券越貴）不小於目前水準時開始投資（利差數據截至 2020/3/27），未來的報酬率都相當不錯。尤其全球投資等級債券和全球高收益債券投資一年後的平均報酬率各是 23.8% 和 43.1%，正報酬機率更是高達 100%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/03/27，指數採美銀美林各債券指數。此資料 僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結 果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

各大政府撐腰，債券投資緊盯相對價值

在企業違約機率下降與通膨未起的這個時候，大多數債券都落入相對便宜的價位，同時配息率也大大提升，而且以目前的債券利差來看，投資人未來一年的報酬率值得期待。因此，如果投資人能在這時候開始布局，不僅可以鎖住較高的配息率，正報酬的機率也相較過去幾年更高。

鉅亨精選基金

貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該 等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情 勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投 資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或 間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人 勝率 6 個月 1 年 3 年 1 年 全球投資等級債券 12.8% 23.8% 38.8% 100% 全球高收益債券 23.0% 43.1% 73.1% 100% 新興市場主權債 8.4% 16.2% 48.0% 85% 歐洲高收益債券 7.6% 20.3% 67.3% 58% 報酬率 精選基金 B09037 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券) 更多詳情請參考 B32087 鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息 來源為本金) 更多詳情請參考 鉅亨投資雷達 4 須知。 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最 低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之 收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含 分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金 資訊觀測站中查詢。 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意 生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率 變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本 金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義 務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人 須知。 投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國 家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投 資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因 價格不透明導致波動性較大之風險。 不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。