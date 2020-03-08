中研院研發出15分鐘快篩出新冠病毒技術 最快4個月內量產

目前檢測武漢肺炎病毒 (新冠病毒)，是以核酸檢驗方式進行，平均約 4 小時且需特殊儀器，中央研究院今 (8) 日宣布，成功合成能辨識新冠病毒 (SARS-CoV-2) 蛋白質的單株抗體群，可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，未來若成功量產，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15 至 20 分鐘就能迅速得知結果，將有效提升採檢量能。中研院指出，在經濟部安排下，將與數家廠商洽談生產快篩試劑原型產品，若順利，可在 3-4 個月內通過驗證並量產。

中研院基因體研究中心研究員楊安綏表示，快篩關鍵在其抗體試劑需能準確辨識新冠病毒，他率領研究團隊在短短 19 天內，針對 7 種人類冠狀病毒核蛋白 (Nucleocapsid protein) 抗原，製造出第一批 46 株毫克等級產量的單株抗體 (IgG)，其中有 1 株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與 SARS、MERS 病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，快篩時可有效判別是否感染新冠病毒。

楊安綏實驗室開發完成合成抗體庫技術平台，其優勢核心在於已獲專利的合成抗體庫群。抗體庫的使用及保存均以大腸桿菌系統操作，不須動物設施，因此時間、耗材、及環境成本極低，加上以人工智能計算機設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體，這些抗體是提供防疫方案的創新基礎。

中研院院長廖俊智表示，此次成果是由於各團隊在 2 月初通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，防疫是與時間賽跑，除院內各研究團隊共同合作，本院也建立國內學研單位「COVID-19 合作平台」，成果將會與平台共享

研究團隊在經濟部安排下，將與數家廠商商談生產快篩檢測的原型產品。若一切順利，廠商能在 3 到 4 個月內通過衛福部驗證並量產。廖院長強調，下一步學研單位、廠商及衛福部仍需緊密溝通聯繫，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。

屆時新冠肺炎檢測方式將可比照流感快篩，15 至 20 分鐘內，就能篩檢出陽性與否。相較於目前核酸檢測至少花上 4 小時，將有效提升採檢量能，加快篩檢時間，為疫情變化做準備。