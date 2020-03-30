CEBR：武漢肺炎疫情衝擊 英國第2季經濟產出產出恐跌15%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，英國已於 23 日下令全民禁足，英國首相強生 (Boris Johnson) 更在 27 日確診感染武漢肺炎，據英國智庫經濟和商業研究中心 (CEBR) 的預測，武漢肺炎疫情可能導致英國第二季的經濟產出暴跌 15%，刷新歷史紀錄，失業率也將增加一倍以上。

CEBR 分析師認為，自金融危機以來最嚴重的經濟衰退如今幾乎是不可避免的，原因是疫情衝擊導致企業被迫中斷營運，消費者支出也急劇下降。該機構預期，英國今年第一季經濟將小幅萎縮 0.5%，然後第 2 季的經濟可能暴跌 15%，是有史以來最大跌幅。

日本野村銀行 (Nomura bank) 也預期，英國失業率將大幅上升。該銀行的分析師表示，政府政策不足以阻止因疫情衝擊導致的失業率上升，英國 4 月至 6 月間的失業率恐從 3.9% 翻倍至 8%，然後在第三季攀升至 8.5%。

英國就業和養老金部 (DWP) 曾表示，在短短 9 天之內就有 477,000 人因失業申請了信貸，迫使該部門重新部署了數千名公務員來協助處理。

CEBR 和野村證券皆預測英國第二季經濟將遭受前所未有的痛苦，但是，如果政府政府採取了相關經濟刺激措施，防疫限制也能夠有所解除，預計隨後還是會出現反彈。

CEBR 表示，削減增值稅可能有助於啟動消費者支出，並預期政府將採取刺激措施來促進商業投資，如此，英國經濟可能在今年下半年出現大幅反彈，不過 2020 年 GDP 仍將比 2019 年跌 4%。