首富還是他！貝佐斯身價減 2020年富比士富豪資產縮水7千億美元

富比士雜誌 (Forbes) 週二 (7 日) 公布 2020 年全球富豪榜，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯雖然因為離婚身價下滑，仍以 1130 億美元高居全球富豪之首。最新排行榜也反映武漢肺炎 (COVID-19) 衝擊，短短 12 天億萬富豪陣容少了 200 多人，留在榜上半數大亨沒有去年富有。

56 歲的貝佐斯連續第三年榮登富豪榜榜首，和前妻的離異雖然讓他淨資產短少 180 億美元，但亞馬遜股價去年上漲 15%，彌補部分損失。

微軟創辦人蓋茲排名第二，身價 980 億美元，逆勢增加 15 億美元。LVMH 董事長兼執行長 Bernard Arnault 擠下巴菲特位居第三，身價為 760 億美元。巴菲特以 675 億美元位列第四。全球女首富仍是沃爾瑪 (WMT-US) 繼承人 Alice Walton，以 544 億美元排在第九名。

富比士 2020 全球富豪榜前十名。(來源: Forbes、dailymail.co.uk)

2020 年排行榜反映最近幾個月武漢肺炎疫情和市場動盪的影響，富比士指出，光在 3 月前半個月，就有 226 人掉出億萬富豪排行榜。還留在榜上的大亨中，有 51% 的財富淨值不如前一年。

美國總統川普帳面上的資產在過去一個月中估計損失 10 億美元 (從 3 月 1 日估計 31 億美元降至 3 月 18 日的 21 億美元，18 日正處於武漢肺炎全球大流行引起的股市恐慌高峰)。為了遏制武漢肺炎疫情祭出的封鎖政策，迫使他關閉自己擁有的辦公室、購物中心、飯店和高爾夫球場。

根據富比士，2020 年有 2,095 位億萬富豪上榜，少於 2019 年的 2,153 位。上榜富豪身價合計 8 兆美元，也少於 2019 年的 8.7 兆美元。

榜上有哪些新面孔？

貝佐斯的前妻麥肯齊 (MacKenzie Bezos) 首度登上富比士富豪榜，以 360 億美元排在全球第 22 名，在全球女富豪中名列第四。她去年初和結縭 25 年的丈夫離婚後取得亞馬遜在外流通股票 4%，約為 360 億美元，同年 5 月承諾捐出至少半數財產做公益，響應「捐贈誓言」（The Giving Pledge）活動。

除了麥肯齊，2020 年富豪榜上還有 177 個新進面孔，包括 Mark Anthony Brands 執行長 Anthony von Mandl(33 億美元)、科氏工業 (Koch Industries) 家族的 Julia Koch(382 億美元) 等。

Zoom 創辦人袁征，以 55 億美元位列第 293，該公司的視訊會議軟體因為肺炎疫情帶動遠距工作潮而大漲，但不斷爆發資安漏洞遭到多國機構警告，甚至禁用。