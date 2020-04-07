〈銀行看景氣〉疫情重擊 國銀主管、經營BEI指數雙降 創2014年編製以來新低

新冠肺炎疫情重挫景氣，金融業對市場看法也顯得悲觀。金融研訓院今 (7) 日發布高階經理人市場指數，3 月高階主管指數 (BEI)42.2、經營面指數 45.5，兩者雙雙跌破 50 榮枯分水嶺，同時創下 2014 年開始編制以來新低紀錄。

研訓院表示，3 月 BEI 綜合指數 42.2，較 2 月下降 20.9%，進一步觀察子項目 BEI - 經營指數分數僅 45.5，較 2 月指數下降 16.9%，BEI - 市場面指數 27.1，也較 2 月大降 42.2%。整體而言，國銀對未來 3 個月利差、利息收入、金融投資收益、海外市場與全行稅前盈餘看法都很悲觀。

在經營面指數部分，受疫情影響，包括企業信用風險、海外曝險部位風險升溫，加上降息使得平均利差下滑、業務量減少、呆帳提列成本提高等不利因素，國銀經營 17 個項目中當中有 13 項跌落 50 以下，僅手續費及佣金收入、銀行同業拆款淨額、存放比三項分數在 50 以上。

受訪國銀主管認為，包括平均利差、利息收入、金融交易收入、國內及全行稅前純益、經營效率等是現階段國銀業者緊盯的經營項目。

進一步觀察，包括平均利差、利息收入分數均創下 BEI 編製以來新低，金融交易收入則為編製以來次低，顯示二大獲利動能大幅下跌，而放款意願也降至 50 以下，創編製以來次低，使得整體經營面指數降至 45.5 創下 BEI 調查編製以來的歷史低點。

隨著疫情越發嚴峻，銀行高階主管認為影響今年獲利的關鍵已經從「企業供應鏈斷鏈的衝擊」轉為「企業供給端與市場需求的中斷程度與衝擊」。換言之，現在疫情對經濟的影響，企業不單受供應鏈中斷或訂單縮減衝擊，還有市場需求萎縮的壓力，也就是是市場供需雙向影響將成為左右銀行獲利的關鍵。

受訪的國銀高階主管表示，這波疫情引發的經濟低迷恐將延長至 6 月以後，全球經濟復甦時程恐將延後至第 3 季，而為避免疫情擴散而實施的限制活動已成定局，銀行高階主管幾乎一面倒期待政府的紓困振興措施能彌補並刺激景氣。