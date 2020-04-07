聯準會大降6碼 只剩一家銀行美元優存年息守住2字頭

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2020年4月7號17點2分

美國聯準會 3 月大動作降息 6 碼，拖累美元優利存款利率溜滑梯，目前銀行推出的美元優利存款方案，只剩星展銀行還有 2 字頭，單筆存滿 2 萬美元可享 1 個月期 2.3%，其他像是台新銀、上海商銀與渣打銀行等美元優存幾乎年利率只剩 1 字頭。

為降低武漢肺炎疫情衝擊，聯準會 3 月大舉降息 6 碼，基準利率目標區間降至 0~0.25%，銀行為反映利差成本也跟著調降牌告利率，過去動輒 3 字頭的美元優存也跟著銷聲匿跡。

星展銀行鎖定自家財管客戶，目前一個月期美元存款年利率還有 2.3%，但單筆起存門檻也相對偏高，必須一口氣存滿 2 萬美元，每戶存款上限 30 萬美元，是市場少數的「美元高利定存」。

渣打銀行的「高利樂活」美元優利方案計息方式以新增資金餘額為主，只要單月活存帳戶每月新增平均餘額滿 1 萬美元，存款年息 0.6%，新增資金餘額滿 5 萬美元，存款年利率加碼至 1.3%，10 萬美元以上年利率可提高至 1.6%。

渣打銀行表示，如果線上換匯滿額還存款年利率可再加碼 0.1%，換言之，單月新增資金餘額滿 10 萬美元，搭配線上換匯存款年息可達 1.8%。

上海商銀 4 月新上線的美元優存，提供網銀承作與臨櫃辦理兩種方式，透過網銀辦理，單筆存滿 1000 美元、可享 3 個月期年息 1.58%；臨櫃辦理需存滿 5000 美元，也有 3 個月期年息 1.38%，每戶存款上限以不超過 20 萬美元為限。

台新銀行的「美週定外幣定存」方案，只要符合條件的美元新資金，或是將新台幣定存解約轉存美元，透過網銀承作存滿 1000 美元、臨櫃辦理存滿 5000 美元，都享有 1 個月期年息 1.78%。