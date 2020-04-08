〈貴金屬盤後〉近期恐超買 黃金軋空後轉跌 盤中觸及1742美元

鉅亨網編譯許家華 2020年4月8號6點22分

週二 (7 日) 交易，黃金期貨價格逆轉收低，盤中一度突破每盎司 1700 美元，創下自 2012 年以來最高盤中交易價格，但最終失守。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「在週一大漲之後，週二稍早出現一波軋空，但因以近期基礎來看，黃金變得超買，所以早盤軋空過後走勢就撤退了。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 10.20 美元或 0.6%，收每盎司 1683.70 美元。

盤中高點觸及 1742.60 美元，根據 FactSet，此為最活絡契約自 2012 年 12 月以來最高價格。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 週二報告指出，黃金近期大幅上漲表明「一些投資者利用此回股市大漲作為對沖其風險較高的賭注之機會。」

他提到，各國政府發放數兆美元資金也可能支撐黃金避險買氣，「政府的赤字爆發，再次喚醒大眾對債務貨幣化和貨幣貶值的擔憂。」

《華盛頓郵報》報導，美國國會議員正戮力制定第四個救助計畫，財政赤字再添 1 兆美元，以支撐經濟並協助勞工和小企業。此前 3 月下旬美政府甫通過 2.3 兆美元的《關懷法案 (CARES)》。

Richey 表示，「黃金市場的基本面仍然看漲，且黃金在日線圖上已經形成一條堅實的初始支撐帶，在約莫 1605 美元至 1660 美元之間。」

Richey 補充，「由於全球 COVID-19 大流行的負面衝擊，經濟前景嚴重惡化，通膨預期會再次大降，這可能會拖累金價漲勢。除了這點以外，即使未來幾週或甚至幾個月黃金可能會持續震盪，但金價應該會持續走高。」

由於跡象顯示 COVID-19 疫情漸趨平穩，股票等風險資產走漲，但投資者同時也擔心全球經濟若進一步惡化，美股恐返回 3 月 23 日的最低水準，這心理使得金價有上漲空間。

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，「現階段進入風險資產的投資者認為『股市正邁向 V 型復甦』，估值有吸引力、擔心錯過又加上極度的刺激措施，這讓價格漲勢變得誇張。」

「然而，沒有人知道武漢肺炎對全球經濟、企業獲利造成損害的確切程度，也不清楚未來幾週各國會採取哪些退場策略。我認為，最理想的狀況可能是 U 型復甦，而非 V 型。」

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