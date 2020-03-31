最大黃金買家縮手 俄羅斯央行宣布4月起停止購買

俄羅斯過去 5 年花了超過 400 億美元來充實金庫。現在，他們即將停手了。

俄羅斯中央銀行週一 (30 日) 宣布，將從 4 月 1 日開始停止購買黃金，但沒有進一步解釋理由。分析師認為，俄羅斯已經儲備了大量黃金，可能不再需要更多。

俄羅斯央行表示：「關於黃金購買的進一步決定，將取決於形勢的發展。」

由於金價來到近 7 年高點，而國際投資者正急於尋求避險資產，俄羅斯交易商可能謀求賣掉黃金。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

ING 銀行俄羅斯首席經濟學家 Dmitry Dolgin 表示，央行正在向黃金賣方發出信號，他們應將供應重新定向外部，全球需求似乎很高。

值得注意的是，沙烏地阿拉伯與俄羅斯展開的石油價格大戰，正讓俄羅斯經濟面臨強大壓力，週一美國 WTI 油價盤中甚至跌破 20 美元。此外，受到疫情影響，也波及將貴金屬送往各地銀行及交易商的航班，從而在全球黃金市場造成混亂。

黃金約占俄羅斯國際儲備的 20%，不僅處於歷史較高水準，也高於其他中央銀行。根據世界黃金協會 (WGC) 數據，俄羅斯央行去年購買了 158.1 噸黃金，今年 1 月買了 8.1 噸。

分析師認為，雖然停止購買行動，但俄羅斯央行應不急於賣出黃金。WGC 投資研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，雖然各國相對減低了黃金購買，但黃金對央行來說，仍是具吸引力的多元化資產。

Juan Carlos Artigas 補充說道，在低利率的世界中，中央銀行可能會開始依靠其持有的黃金來支持本國貨幣。