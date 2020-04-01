〈貴金屬盤後〉中美數據優於預期 黃金大跌 但月季仍收高

週二 (31 日) 交易，黃金期貨價格大幅下挫，因美國消費者信心數據優於預期，且中國製造業活動增加而使黃金承壓，但本月與本季黃金價格仍在武漢肺炎大流行的背景下收高。

美國 3 月份消費者信心指數自 2 月修正後的 132.6 下降至 120，但部分分析師原本預期會下降至 115。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「這數據遠高於預期，這引發了黃金的拋售。但我們現在仍處在困境中，對市場最重要的數據是週三要公布的美國 ISM 製造業數據。」

與此同時，中國數據顯示經濟溫和反彈的跡象。中國 3 月份衡量製造業的官方採購經理人調查自前月觸及的歷史低點 35.7 上升至 52，係因工廠經歷數月停工後已經紛紛復工。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 46.60 美元或約 2.8%，收每盎司 1596.60 美元，為一週多來最低收盤價。

根據道瓊市場數據，以交易最活躍契約而言，黃金期貨價格 3 月上漲 1.9%、本季收高 4.8%。

以 6 月交割的黃金期貨價格來說，該契約與 2 月 28 日收盤價 1571.80 美元相比，仍見 1.6% 漲幅。

Aslam 表示，「如果黃金跌破 1600 美元，就是你在投資組合中增持黃金的機會。」

但整體而言，武漢肺炎疫情快速擴散時期，黃金交易一直是投資者擔憂心情的標誌。疫情讓美國和全球其他地區商業活動停頓，投資者轉向被視為安全的黃金，但因疫情延續時間與其對全球經濟的衝擊程度仍不明確，這令黃金交易走勢顛簸。

美元走強也令黃金承壓，ICE 美元指數週二在黃金收盤時持平，但本月上升 1%、本季上升 2.8%。

由於黃金不孳息，債券殖利率上漲也沖淡一些黃金的需求。10 年期公債殖利率上升至 0.663%，本月有望收高。

與此同時，被視為工業金屬的白銀期貨價格則因全球經濟成長放緩的前景受到壓抑。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 2.4 美分或 0.2 %，收每盎司 14.156 美元。前一日白銀大挫 2.8%。

根據交易最活躍的契約，白銀期貨本月下跌 14%，本季則重挫 21%。

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