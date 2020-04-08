〈陸股盤後〉美股意外翻黑 A股狹幅震盪小跌作收

美股於當地時間周二出現戲劇性轉折，道瓊終場抹去逾 900 點的漲幅，反轉收黑，這利空影響週三 (8 日)A 股三大指數在開低後呈現狹幅震盪，終場則小幅下滑。

盤面上，維持近期一貫的類股輪動，近期表現強勢農林牧漁概念股下跌，前一個交易日上漲的證券類股也走弱，此外，權值股保險、銀行表現也不佳。今日 RCS(通訊概念) 類股表現最強，該類股群漲幅高達 9%，同時軍工、酒店餐飲、旅遊、航空、C2M 概念、量子通訊等類股出現輪漲。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.19%，收報 2815.37 點；深證成指下跌 0.41%，收報 10386.55 點；創業板指下跌 0.25%，收報 1964.76 點。今日滬深兩市成交金額達人民幣 6741 億元，日減 7.9%。

北向資金進出方面，今日賣超人民幣 34.52 億元，其中，滬股通賣超人民幣 18.58 億元，深股通賣超人民幣 15.94 億元。

產業消息

摩根士丹利看衰中國人壽與中國平安保險，大砍兩者目標價，前者下修約 35%，後者下修約 18%，中國人壽下挫 2.1%、中國平安保險下滑 0.8%。

中國三大電信商共同發布「5G 消息白皮書」，其內容指出「5G 消息」業務將在保持用戶原有通信習慣、繼承電信業務的碼號體系、實名制安全性等等基礎上，以終端原生方式升級短訊服務。該消息帶動 RCS 概念股狂飆，神州泰岳、海聯金匯、彩訊股份、佳訊飛鴻、北緯科技等個股應聲漲停。

中國是否出現糧食危機在近期受到熱烈討論，被中國稱為「雜交水稻之父」的袁隆平表示中國完全有實現糧食自給自足的能力，不會出現「糧荒」，利空消息使連日大漲的農業股重挫，農發種業大跌 6.1%、北大荒大跌 6%、蘇墾農發重挫 5.4%。

法人觀點

中國中金表示，A 股目前正處在築底階段，考慮到 A 股估值偏低，這個價位已包含悲觀的預期，而中國政府在仍有許多刺激工具未推出，投資人不應對經濟前景過度悲觀。建議留意對政策敏感的內需類股，未來可關注四大方向，低估值、純內需、績優、高股息等四類個股。

中國安信證券則認為，近期全球市場已經逐漸從美元流動性恐慌中走出，以油價為代表的原物料也止跌回穩，未再破底，暗示市場開始重新評估肺炎疫情對於經濟的衝擊。以中國為首的部分疫情控制得宜的地區，其風險性資產開始受到全球資金的青睞，也反映外資開始回歸理性。

中國招商基金表示，近兩周全球股市波動率已有所縮減，目前仍處於超跌反彈的行情，而美元流動性不足所帶來的衝擊正在消退。從中線角度來看，疫情導致全球需求走弱、信用風險上升，A 股仍存在下滑的壓力。但是，若考慮到目前權值類股的估值已接近歷史底點，大盤再下滑的空間也有限。