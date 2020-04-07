〈台股盤後〉萬點關卡解套賣壓不輕 大盤要站穩萬點待補量

台股今 (7) 日獲美股大漲作收激勵跳空開高，量能也增加，盤中一度登上 10039.15 點，不過權值股午盤前掌是收斂，指數終場以 9996.39 點作收，成交值 1712.14 億元，為反彈以來第 2 大量，若要站穩萬點以上，盤勢仍有待補量。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日熱門族群集中塑化、紡織、電子與機電股，整體成交值僅次 3 月 20 日的 2300 億元。

台股早盤 9928.16 點開出，也是盤中最低點，分析師黃漢成指出，今天盤中權值股如台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 股價雖然上漲，不過追價買盤謹慎，個股漲幅不大，大立光終場僅收小漲 0.78%。

而功率放大器的穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)，以及記憶體族群南亞科 (2408-TW)，另外在家上班概念股圓展 (3669-TW)、圓剛 (2417-TW)，與感測元件晶片廠晶相光等，都是今天盤中的焦點。

簡伯儀說，台股自 3 月 17 日以來反彈已達 1500 點，已達 0.382 位置區，目前台股正遭遇月線下彎及萬點關卡壓力，目前市場觀望上市櫃公司 3 月營收及第 2 季接單看法，但目前台股要站穩 1 萬點，仍有待多頭補量前行。