【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

紐約州死亡病例減少，川普與彭斯稱看到美國疫情回穩跡象，激勵 6 日道瓊期指大漲，台股隨國際股市開高，僅管盤中原油期指一度因 OPEC 與俄國談判日期延期而翻黑，不過買盤進場承接 3 月業績成長股，使得大盤日線收紅，收在當日最高點，終場加權指數收在 9818.74 點，漲 155.11 點或 1.61%，成交額 1531.94 億元。 OTC 指數收在 120.76 點，漲 2.16 點或 1.82%，成交額 323.28 億元。

由於全球新冠肺炎新增確診病例放緩，加上 CNBC 報導，俄國發言人佩斯科夫表示，俄羅斯和沙國非常、非常接近達成一項石油生產的協議，消息推升國際股市反彈，市場氣氛轉佳，刺激 6 日台股重返 9700 點、9800 點及五日均線，日量站上五日均量，技術面逐日向上。籌碼方面，三大法人同步買超，惟外資期貨部位偏空操作。雖然新冠肺炎疫情及石油生產看似露出一線生機，但在有效疫苗問市前，全球疫情仍有擴大可能，另外，就算 OPEC + 與俄國達成減產協議，若減產額度小於需求減少幅度，就無法穩定油價，對金融市場仍是一大威脅，在二大不確性未解決前，建議中性看待，不過，非常時期仍有掌握先機的產業可留意，如防疫概念股、在家工作概念股，可選擇去年獲利及 3 月營收正成長公司波段操作。

