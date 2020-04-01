〈台股盤中〉連假前市場追價意願保守 量縮守9700點

美股四大指數走跌，拖累亞股開低震盪，台股今 (1) 日小漲 18.14 點開出，隨後一度翻黑，受連假前獲利了解賣壓、市場追價意願有限，成交量預估縮至 1100 億元，權值股台積電、鴻海等力守平盤以上，多頭連假前拚守 9700 點關卡。

觀察權值股表現，蘋概三王皆在平盤附近遊走，台積電、鴻海力守平盤以上，大立光則在平盤下，但守住 3800 元，其他權值股，聯發科、中壽、寶成、瑞儀、華邦電、可成也都在盤上表現。

盤面上強勢族群中，面板族群多頭回神，友達、群創早盤開高走高，漲幅超過 9%，一度攻漲停，彩晶也有 8% 漲幅，表現相對大盤強勁，受惠宅經濟、遠端工作需求，筆電相關族群表現也不俗，包含宏碁、仁寶、和碩、微星也都有 2% 漲幅。

另一方面，營建族群續強，潤泰新續攻漲停，三發地產、台開、新潤、力麒、鄉林表現也不俗，食品中，南僑、大統益、佳格、聯華卜蜂也受惠防疫在家煮食需求，今表現也相對強勢。

盤面弱勢指標，LED 封裝廠東貝無法如期出具去年財報，將面臨暫停交易壓力，利空消息衝擊下，東貝連吞兩根跌停，跌破 5 元持續探底，以類股來看，水泥、營造、汽車、橡膠等類股表現最顯疲弱，跌幅都超過 0.2%。

法人表示，台股面臨連假前獲利了結賣壓、市場追價意願有限，量縮震盪整理，加上近期肺炎疫情不確定影響仍在，建議投資人勿貿然追高，可先關注上市櫃公司 3 月營收公布。