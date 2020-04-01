〈台股盤後〉連假前交投清淡 量縮震盪失守9700點

台股今 (1) 日在即將迎來清明連假下，市場交投清淡、量縮震盪，台積電、台塑四寶走弱下，終場下跌 44.43 點或 0.46%，收 9663.63 點，成交量 1174 億元，創一個半月新低。

觀察今日權值股表現，權王台積電、股王大立光雙雙走弱，僅鴻海收紅，不過，其餘大型蘋概股表現亮眼，可成漲逾 3%、和碩、光寶科也雙雙收漲。

另外，三星宣布退出 LCD 市場後，面板雙雄群創、友達雙雙亮燈漲停，彩晶也上漲逾 9%，偏光板廠誠美材也漲停作收、明基材也大漲 8.9%，達輝也漲逾 6%。

傳產族群方面，在國際油價走弱下，台塑化今天重挫逾 4%，南亞、台化跌逾 1%，台塑也同步走弱，拖累今日大盤走弱；水泥雙雄台泥、亞泥收跌 1-2%；，豐泰也下跌 1.2%；而製鞋大廠寶成收漲逾 2%，在傳產族群中相對亮眼。

金融股也是同步走弱，兆豐金、合庫金、華南金等均下跌逾 1%，國泰金、富邦金、中信金等也全面收跌，但玉山金持穩平盤、開發金、新光金、中壽等全面收漲，相對抗跌。

法人分析，雖然台股在反彈後，呈現量縮止穩的格局，但目前歐美、東南亞地區的疫情狀況依舊不明朗，是否將衝擊第二季的消費市場供需情況，還有待觀察。