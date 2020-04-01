多空紛雜 3面向檢驗台股強弱

今 (4/1) 日為清明連假前的最後交易日，市場觀望氣氛濃厚，追價意願不高，台股最後下跌 44.43 點，失守 9700 整數關卡，周線小幅收紅。法人指出，在疫情發展、油價走勢及總經面影響等三大指標方面尚未明確之前，較難確定反彈行情續航長度，建議不要輕易抄底，並可以三個面向檢驗台股加權指數方向及強弱。

肺炎疫情持續延燒，在美國政府通過大規模紓困方案後，美股上演了延續了近一周的反彈行情，然而隨著疫情於歐美地區持續升溫，美股在第一季最後一日（3/31）仍尾盤無力，第一季封關收黑，並影響台股表現，今日指數最終收在 9,663.63 點，成交金額為 1,180.95 億元。三大法人合計賣超 45.02 億元，外資賣超 47.07 億元、投信買超 21.86 億元、自營商賣超 19.81 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，在疫情後續發展轉趨明朗前，對於全球總經面帶來的影響尚難量化計算，市場信心及表現短時間內恐仍難有效回穩。

從基本面來看，此次黑天鵝真正的關鍵為肺炎與油價，故其後續發展仍為觀察重點。在歐美地區，義大利近期確診人數增速放緩透露出正面跡象，未來需觀察發展較晚的美國疫情是否可循類似走勢。

廖哲宏指出，目前市場對第二季經濟成長預期已低，然而若疫情未能於短時間內受控，甚至延至第三季，市場動盪可能難以消弭；油價部分，因其波動走勢會對金融市場流動性帶來影響，後續相關國際政治角力與談判也需多加留意。

在資金籌碼方面，今日外資現貨賣超約 47 億，廖哲宏分析，雖持續呈現賣超狀態，然幅度與過去兩周相較已明顯收斂，且在期貨與選擇權方向略偏樂觀，故投資人不用因為外資現貨賣超而太過恐慌；此外，在 3 月中台股大幅下挫階段時，融資水位已來到相對低水位，後續對於籌碼面有正面幫助。

此外，日盛投顧建議，可以三個面向檢驗台股加權指數方向及強弱：一是量能：價跌量縮，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。二是均線：支撐為 10 日線 (約 9,400 點) 附近，壓力為月線 (約 9,900 點) 附近。三是技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 50，仍有機會延續反彈。

由於指數波動逐漸收斂，日盛投顧認為，未來有機會在 10 日線與月線之間游走，跌破 10 日線則有可能回測前低，突破月線則有利轉強，區間格局下，建議控制持股比重，慎防持股過高。

在操作上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在疫情發展、油價走勢及總經面受到的影響等三大指標方面更加明確之前，較難確定反彈行情續航長度，建議投資人不要輕易抄底，或可在再度出現拉回時，分批佈局；最後，由於企業近期陸續公布第四季及第一季財報，建議在選股上可以財務數字受到影響較少、訂單能見度者優先。