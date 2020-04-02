IMF：疫情衝擊新興市場 仍有充分資源應對疫情

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對新興市場經濟體帶來越來越大的壓力，但國際貨幣基金組織 (IMF) 的官員表示，IMF 目前有足夠的資源來應對。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 曾警告表示，由於武漢肺炎疫情的爆發，供應鏈及生產受到影響，恐將使全球經濟成長減速。Georgieva 表示，從短期來看，中國新型冠狀病毒的爆發，會造成全球經濟成長放緩，供應鏈和生產陷入了混亂，也對旅遊和商務產生嚴重影響。

國際金融研究所 (IIF) 預期，今年中國以外地區新興經濟體的經濟成長將會停滯，拉丁美洲、俄羅斯和南非的都將步入經濟衰退。

IIF 預期，2020 年非中國地區新興經濟體的經濟成長為 0%，拉丁美洲成長 -2.7%、中東歐與中東非洲 (CEEMEA) 成長 -0.5%，亞太地區成長 2.4%。

IIF 官員表示，距離用盡該機構 1 兆美元的總放貸能力還「相距甚遠」，並正在努力為成員國尋找新的資金來源和流動性。該機構表示，已有 80 多個成員國 (主要是新興市場) 已向 IMF 申請了約 200 億美元的緊急零息和低息貸款，而 IMF 的工作人員正在努力盡快處理這些請求。

「我們看到危機正在轉移到新興市場。現在，低收入國家都看到了在中國和發達經濟體中感染率的回升。」該官員也補充說，由於大量資本外流和商品價格急劇下跌，其中一些經濟體的資金需求更大。

IIF 官員指出，除了現有計劃外，IMF 也考慮恢復幾年前制定的短期流動性額度振興方案，如果得到成員國的批准，很快便能夠開始實施。

IIF 官員也表示，儘管幫助各國應對疫情至關重要，但國際貨幣基金組織也不能偏離其基本原則，即要求債務保持可持續性。