諮委會認決定恰當 安倍將正式發布緊急事態宣言

在日本首相安倍晉三發布緊急事態宣言之前，日本政府於週二 (7 日) 上午召開諮詢委員會聽取專家意見。出席會議的專家學者們認為，日本政府針對東京等 7 個地方自治體發出緊急事態宣言的決定恰當。預計安倍在當日晚間的記者會上就會對外公布實施。

日本首相安倍晉三打算在 4 月 7 日，針對東京、千葉、埼玉、神奈川、大阪、兵庫、福岡這 7 個地方自治體發出緊急事態宣言。

為此，日本政府在 7 日上午的 10 點過後招開了「基本因應方針等諮詢委員會」。該委員會由感染症的專家所組成，他們認為這次的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，已合乎特別處置法修正案所規定之緊急事態宣言的發布條件。

待日本首相安倍晉三於 7 日傍晚的武漢肺炎對策本部會議上，對上述 7 個行政區正式發布緊急事態宣言後，預計在 4 月 8 日的深夜 12 點就會正式生效。而效期也將持續到 5 月 6 日為止。

日本的特別處置法修正案中規定，當日本國民的生命、健康有可能遭受明顯的重大危害，還有當全國性的感染症迅速蔓延可能對國民生活以及經濟帶來重大影響時，日本政府就能依法宣布緊急事態宣言。

諮詢委員會的尾身茂會長表示，由於東京、大阪等都會區的武漢肺炎確診人數激增，各醫療體系已經面臨著危機狀態。

日本首相安倍晉三將在 7 日中午召開的參眾兩院議會營運委員會上，說明發布緊急事態宣言的原委。也預定在同日晚間的記者會上，正式的向外界發布緊急事態宣言。