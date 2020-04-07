〈台股盤中〉一度重回萬點 月線下彎+萬點關卡壓力壓盤 9900點上震盪

台股今 (7) 日早盤獲美股收盤大漲激勵，跳空開高，量能也明顯增加，權值股衝鋒下，盤中一度大漲逾 200 點重回萬點，但證券分析師指出，台股月線下彎及萬點關卡壓力不輕，大盤可能在萬點附近震盪整理，今日盤中權值股漲勢逐步收斂，指數也在 9900 點以上震盪，若今日開高走低收黑格局，則恐不利盤勢發展。

台股早盤 9928.16 點開出，也是今日低點，最高一度衝上 10039.15 點，預估全場成交值 1880 億元。盤中電子股指數上漲 2.01%，金融股指數開高走低上漲 0.45%。

分析師黃漢成指出，大盤指數遭遇月線 9935 點壓力，權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 維持上漲，大立光更一度逼近 4000 元關卡，不過漲幅不大，中場過後大盤也收斂漲幅。

國泰證顧問處協理簡伯儀說，台股自 3 月 17 日以來反彈點數已達 1500 點，已達反彈 0.382 位置，目前台股大盤遭遇的月線下彎及萬點關卡壓力不小，在個股去年財報陸續出爐後，須留意 3 月營收及各上市櫃公司對第 2 季接單的看法。

至於亞股表現上，日經、恆生、上證及南韓股市指數今天也同步上揚。