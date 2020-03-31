〈台股盤中〉蘋概三王領軍 漲逾百點站回9700點 長假前量能續縮

美股四大指數在醫療、科技股領漲下，開高走高終場大漲逾 3% 以上，激勵亞股反彈，台股今 (31) 日在蘋概三王領軍下，以上漲 60.19 點開出，盤中一度漲近 150 點，站回 9700 點大關，但受連假前獲利了解賣壓，午盤前漲幅收斂，預估成交量 1300 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王皆力守紅盤，台積電、大立光漲幅超過 1%，大立光更重回 3800 點大關，鴻海同樣力守盤上，聯發科表現則相對弱勢，早盤由紅翻黑，跌幅逾 1%。

盤面上強勢族群，食品類股受惠防疫在家煮食需求，味全、聯華早盤強攻漲停，佳格、泰山、愛之味、統一表現也不俗，去年營收獲利皆創新高的卜蜂、大成今表現也相對強勢，此外，受惠遠端工作、遠端教學、宅經紀商機，技嘉、華擎、微星、青雲等板卡族群，也成盤面焦點。

PCB 大廠欣興透露，雖然肺炎疫情影響全球，但 IC 載板自去年第 4 季起產能維持滿載，目前訂單可看到第 2 季後，激勵早盤大漲逾半根停板，帶動同族群南電、金橡電、健鼎、楠梓電表現也相對大盤強勁。

另一方面，營建族群表現也不俗，潤泰新、三發地產早盤漲停，遠雄、國揚、冠德也有 3% 漲幅。

反觀生技醫療族群，高端疫苗、旭富、盛群、南六、亞諾法、美德醫療 - DR 今則漲多拉回，相對大盤弱勢。

法人表示，台股本周因逢清明連假僅有三天交易日，獲利了結賣壓不小，加上全球疫情尚未獲得控制，台股雖有國安基金隨時待命護盤，但市場追價意願有限，短線反彈震盪整理壓力仍大，隨著第 1 季進入尾聲，可先留意上市櫃公司 3 月營收公布。