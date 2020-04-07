封城76天 4/8中國疫情重災區武漢「解封」

4 月 8 日零時起，武漢肺炎 (COVID-19) 風暴核心武漢將解除封城管制，武漢自今年 1 月 23 日封城後，經歷 76 天，機場、火車站、企業生產、百貨商場將重新回到正軌。

不過，目前仍在防疫情間，要離開武漢的民眾要憑湖北健康碼「綠碼」才能依序離境。

湖北的健康碼分為「綠碼」、「黃碼」及「紅碼」三種顏色。「紅碼」主要是針對確診病例，若治愈出院並經 14 天隔離後無復發症狀，可轉「黃碼」，但仍需回家再隔離 14 天才可以轉為「綠碼」。

而疑似、發燒及密切接觸者則為「黃碼」，須隔離 14 天並經核酸檢測呈陰性後可轉「綠碼」。非上述四類的民眾，則為「綠碼」，因為他們在武漢已經被隔離很久，相對是健康的，不用進行核酸檢測。

在目前防疫形勢下，健康碼對湖北民眾外出有很重要的意義。「綠碼」是進出小區、進出湖北，及未來離開武漢的重要憑證。此外，武漢社區的管理依然較嚴格，進出社區還是需要問身份、量體溫和出示「綠碼」。

資料來源: AFP

早在 3 月份，武漢已經對火車站、地鐵、公車進行全面消毒殺菌，目前多數公車、地鐵、三大火車站已恢復運作，而住宅小區逐一「鬆綁」，但還不到自由進出程度。

此外，隨著武漢新增確診病例數量下滑，越來越多病患康復，武漢方艙醫院已全部關閉，而支援湖北的醫療團隊也分批回到各自原屬單位。

隔兩個多月，武漢核心商圈已經準備迎接人潮。目前，商圈店家已一一開店，為 4 月 8 日做好準備。

