3月無薪假年增26% 勞長憂心：不排除破2萬人

COVID-19 (新冠肺炎) 疫情持續延燒，國內經濟受衝擊，減班休息 (無薪假) 人數已逼近 8000 人，立委詢問未來將有多少勞工受影響，勞動部長許銘春指出，3 月無薪假年增幅高達 26%，若疫情延續到第 4 季，不排除破 2 萬人。

許銘春今 (6) 日受邀前往立法院財委會，就「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情有關主管紓困振興預算的規劃」進行專題報告，並備質詢。

立委曾銘宗詢問，假設疫情延燒到第 3 季，實施無薪假人數會不會破萬？許銘春坦言，數字部分會再增加，一定會破 (萬)，勞動部將嚴正以待，隨時掌握狀況因應。

截至 3 月底，無薪假已達到近 8000 人，創下 8 年新高。許銘春表示，儘管今年 1-3 月人數較去年僅增 7%，但光是 3 月份增幅就高達 26%，顯見疫情對經濟、就業影響相當大。若疫情燒到第 4 季，不排除無薪假將突破 2 萬人。

曾銘宗也質疑，勞動部的數據只是有通報無薪假的人數，但中小企業 896 萬名勞工當中，多少人實際受影響，希望勞動部主動掌握大數據，才能拿出紓困機制。

許銘春強調，在就業紓困方面，勞動部有短、中、長期 12 項計畫，預計可穩住 180 萬到 200 萬人的就業。此外，若之後疫情加劇、失業率攀升，將有僱用安定措施，推出擴大公共服務短期上工計畫因應，預估方案在 4 月中旬出爐。