〈新冠肺炎疫情〉防疫旅館每房每日補助1000元 嗅、味覺異常者納採檢

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (1) 日宣布，國內新增 7 例 COVID-19 (武漢肺炎) 境外移入病例，累計確診達 329 人，45 人已解除隔離；由於近期居家檢疫與隔離人數遽增，交通部提出「安心防疫旅館」專案，獎助各縣市業者加入，每房每日將補助 1000 元。

陳時中指出，今日新增個案為 3 男 4 女，居住區域為北部 4 人、南部 3 人，其中，案 325 及 329 日前與另 1 名友人至美國自助旅遊，陸續出現嗅覺、味覺喪失情形，由機場檢疫人員採檢通報，今日確診，為一起國外旅遊群聚感染。

由於目前疫情已是全球大流行，社區感染風險增加，指揮中心參考臨床實證並考量防疫需求，再次諮詢專家修訂 COVID-19 病例定義，並擴大社區監測採檢條件、對象，因此，除了發燒、急性呼吸道感染外，也將嗅、味覺異常納入，如醫師認為有進行 SARS-CoV-2 檢驗之必要，都可依社區監測流程進行通報並採檢一次檢體送驗。

此外，為鼓勵各縣市合法旅宿業者加入「安心防疫旅宿」行列，觀光局從 4 月 1 日起至 6 月 30 日止，將獎助每房每日 1000 元，合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿。同時，指揮中心經諮詢專家及與相關部會研商後，也訂定出因應指引。

防疫旅館的設置應以獨棟建築、動線分流且「1 人 1 室」為原則；若入住者需照顧者陪同 (例如親密接觸者無法自行照料生活)，照顧者以 1 人為限，在房間內應配戴口罩；房間需可開窗通風，具獨立衛浴與空調設備，房內清潔由入住者自行打理；個人清潔用品或餐具則盡量使用一次性消耗品，以減少傳播風險。

由於近期有多名居家檢疫者確診感染，顯示有相當程度的感染風險，陳時中表示，指揮心中即刻修訂裁罰基準，對於居家檢疫者首次擅離時即應執行強制安置，且不得領取防疫補償外，也將對其加徵必要的費用，以落實公權力之執行。

