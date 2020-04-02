年輕人別輕忽！美醫師：紐約青壯年肺炎患者比率高得驚人 

醫師和醫療專家表示，紐約因感染新型冠狀病毒 (COVID-19) 而入院的年輕人比率高得驚人，打破了哪個年齡層最容易感染武漢肺炎的假設。

《彭博》報導，紐約已是全美確診人數最多的地方，根據紐約市衛生當局統計，住院病例中有五分之一年齡在 44 歲以下。世界衛生組織 (WHO) 的數據則顯示，全球 50 歲以下確診個案中，有 10-15% 為中重症肺炎患者。

過去幾個月來，老年人被視為風險最高的族群，衛生主管機關要求 20-30 多歲年輕人非必要別出門，主因不是要這群人自保，而是避免把病毒傳播給老年人。但 3 月中開始，義大利和法國疫情發展顯示愈來愈多年輕人染上武漢肺炎，如今美國也出現同樣狀況。

紐約市的醫師 Kaedrea Jackson 預估，醫院收治的確診病例中，多達 20% 患者年齡在 50 歲以下，許多 30 多歲年輕患者入院時需要戴上呼吸器。

紐約州州長 Andrew Cuomo 說，太多年輕人還不知道自己可能被感染。

美國現階段缺乏大規模檢測，因此衛生當局很難得知哪個年齡層較容易感染武漢肺炎，但多名醫師表示，感染後演變為重症的年輕患者人數多得驚人。

NYC Health + Hospitals 急診室醫師 Eric Wei 說：「很多患者是原本身體健康的年輕人，剛開始像是得了流感，但幾個小時後就需要氧氣，再過幾個小時需要戴上呼吸器。」

NYU Langone Health 醫學中心內部員工透露，上週收治數十名重症患者年齡都在 50 歲以下，有一些 20 多歲，一名僅 7 歲。

波士頓 Brigham and Women’s Hospital 傳染病臨床主任 Paul Sax 說：「青壯年病例數令人震驚。這和最初的預想不同。這群人原本很健康，固定運動而且狀況良好。」

一份刊登在醫學期刊 Lancet 的報告指出，在最早爆發疫情的中國，僅 4.3% 的 40-49 歲中年患者入院，30-39 歲年輕人的比率為 3.4%，20 多歲年輕人占 1%。上述差距可能和人口組成、既有疾病和醫療資源不同有關。例如義大利是歐洲老年人口最多的國家之一，當地 80 歲以上患者死亡比率約 20%，但同樣年齡層在中國的死亡率為 15%。

根據紐約市的統計，在 914 名死亡患者中，77% 患有糖尿病、肺疾、心臟病或哮喘。只有 1.5% 的人原本健康，還有 20% 的病例尚待審查。

美國疾病控制預防中心 (CDC) 一項更廣泛的分析發現類似的趨勢，因感染新型冠狀病毒而最終進入 ICU 的美國人當中，有四分之三原本就存在至少一種潛在的健康問題。CDC 說，已有某種疾病的患者很少不必住院就能康復。

肥胖是風險因素

美國三分之二的人超重或肥胖，感染武漢肺炎的風險也隨之升高。將近一半成年人有高血壓。此外，過去一年來有八分之一美國人沒看過醫生，代表有些人可能身體出狀況卻不知情。

專家發現，在美國其他地區也出現這個模式。費城確診病例中有 56% 年紀在 40 歲以下。洛杉磯一名青少被病毒奪走生命，西雅圖一名 12 歲孩子接受插管治療，德拉瓦州一名嬰兒染疫，芝加哥一名 1 歲嬰兒不幸死亡。

美國醫學院協會 (AAMC) 科技長 Ross McKinney 說，需要使用呼吸器進行調養的患者可能產生肺部受損的情況，即使是最年輕的患者，也必須設置較高壓的呼吸器並灌入大量氧氣，這代表未來可能無法再參加長跑競賽，因為肺部活力大幅降低。對於最年輕的患者，醫生也必須使用設置為高壓的呼吸機，打入大量氧氣。

(本文不開放合作媒體轉載)