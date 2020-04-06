〈政院兆元紓困〉中小企業振興貸款上限 放寬至1.5億元

行政院會上週已通過「一兆救台灣」的紓困振興預算案，院長蘇貞昌指示政務委員龔明鑫與財經部會，每天須對外說明紓困方式。經濟部表示，中小企業紓困振興貸款額度將放寬，從 2000 萬元提高到 1.5 億元。

行政院今 (6) 日舉行記者會，主要針對央行、郵政儲金及各公股行庫貸款額度 7000 億元進行說明，經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮及金管會主委顧立雄皆出席。

龔明鑫指出，關於中小企業，除原先經濟部的千億保方案，央行再定向加碼 2000 億元的貸款資金，合計 3000 億元，同時都將放寬門檻。

經濟部中小企業處處長何晉滄進一步說明，紓困貸款主要分三大方案，包括舊有貸款展延、營運資金貸款最高 500 萬元、及振興資金貸款，其中，中小企業振興貸款原本融資額度為 2000 萬元，將提高到 1.5 億元，非中小企業則將從 8000 萬元提高到 5 億元。

何晉滄指出，在此額度內，補貼利率為 0.845%，每家上限 22 萬元，期限最長達 1 年。

何晉滄以一家實際協處的宜蘭小吃店為例，因受疫情影響，營業額下滑，導致付不出員工薪資及租金，員工 5 名，平均薪資 35K，租金每月 15 萬元。業者選擇選擇營運資金貸款，經核算，約需 195 萬元的額度，經濟部提供利率上限 1.845% 的協助，備妥文件後，銀行也迅速在 10 個工作天內完成核貸，由政府補貼半年全額利息約 17989 元，10 成保證且免手續費。

何晉滄表示，目前電話諮詢每日約有 5、600 通，合計辦理 5884 件，財務協處 119 件，防疫千億保核保件數達 560 件，保證金額 30.97 億元，融資金額 36.7 億元，可觀察出銀行對於舊有貸款展延相當配合，「不抽銀根」是目前政府對企業最大的紓困措施，全力力挺企業度過難關。

何晉滄表示，受疫情影響的事業單位，可向銀行單一窗口申請，若申請未通過，可尋求經濟部中小企業處「馬上辦」服務中心，會有輔導顧問來協助釐清，企業有哪些困難或與銀行有資訊不對稱的情況，並協助業者備妥相關文件，再次向銀行提出申請。此外，經濟部 1988 紓困振興專線已上線，負責 9 個部會的專責窗口。